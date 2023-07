El servicio de streaming lanza la nueva función Mi Netflix que llega a México, la cual está diseñada para dispositivos iOS y Android. Aquí te contamos todos los detalles que debes conocer.

Desde inicios de este 2023, Netflix ha puesto en marcha una serie de implementaciones como la restricción de uso de cuentas compartidas y el ajuste de precios en sus planes de suscripción. Y en esta ocasión anunció, a través de un comunicado de prensa, que ya llegó a México su más reciente actualización, desarrollada para mejorar la interacción con el contenido de la plataforma: Mi Netflix. Te decimos de qué se trata.

¿Qué es Mi Netflix?

Mi Netflix es una nueva sección personalizada donde podrás encontrar accesos directos para elegir fácilmente el contenido que quieras ver, ya que tiene la función de mejorar la búsqueda de contenido.

Mi Netflix ya está disponible para dispositivos iOS. Imagen: Unsplash.

En este nuevo apartado, disponible en sistemas operativos iOS y Android, tendrás acceso a un catálogo en el que puedes ver tus descargas, el contenido que tienes guardado en la sección “Mi lista”, las películas y series a las que has dado “Me gusta”, los tráiler que has reproducido, tus recordatorios programados, los títulos que estés viendo y los que ya has visto recientemente en la app.

La nueva implementación Mi Netflix te permite ver al instante en tu dispositivo móvil las películas y series que ya tengas guardadas o descargadas en la aplicación. Así que si quieres ahorrar tiempo buscando qué contenido ver en el amplio catálogo que tiene Netflix en su pestaña de inicio, esta sección te permite navegar por la interfaz de forma más fácil, ya que está diseñada para que veas una lista de contenidos personalizados, los cuales están configurados a partir de tomar en cuenta tus gustos.

Cabe mencionar que Mi Netflix reemplaza la sección conocida como “Nuevo y popular”. Mientras que la sección de Inicio y la de Juegos se mantienen. La nueva sección está ubicada abajo del apartado “Mi Lista”.

Mi Netflix

Así que mientras más interactúes con el contenido en la plataforma, la sección Mi Netflix te mostrará contenido más personalizado tomando en cuenta los apartados de “Mi lista” y “Me gusta”, así como las películas y series que hayas visto últimamente.

Aunque esta función ya está disponible en iOS, llegará a Android hasta inicios de agosto a México, de acuerdo con Netflix. Así que para quienes tengan dispositivos con sistema operativo Android, sólo queda ser pacientes.

