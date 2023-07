Sabemos que WhatsApp ya es un app básica en tu vida, por eso, en esta ocasión te vamos a contar cómo saber quiénes han guardado tu número telefónico en su lista de contactos en Whatsapp. ¿Cómo? Gracias a que la app de mensajería recientemente incorporó la función de “Transmisión” o “Difusión”, la cual permite enviar un mensaje a varios contactos al mismo tiempo. Sin embargo, también te permite descubrir si alguien tiene guardado tu número de celular de Whatsapp.

Se trata de un sencillo pero efectivo truco que puedes llevar a cabo para averiguarlo. Así que toma nota.

¿Qué son las listas de difusión de WhatsApp?

Las “listas de difusión” de WhatsApp funcionan como las de correo electrónico, en las que se envía un mismo mensaje a varias personas. Y aunque para chatear con alguien en WhatsApp no es necesario tener guardado su contacto, si quieres saber quiénes tienen guardado tu número en la app, puedes usar la función de “Difusión” para averiguarlo con los siguientes pasos.

Estos pasos te permitirán descubrir quién tienen guardado tu número de WhatsApp. Imagen: Unsplash.

Pasos para saber si alguien tiene guardado mi número en Whatsapp

Primero pulsa en el icono de WhatsApp en la pantalla de tu dispositivo. En cuanto estés en la app selecciona la pestaña “Chats”. Luego presiona los tres puntos verticales que están ubicados en la parte superior derecha de la pantalla. En el menú que aparece, pulsa en la opción que dice "Nueva transmisión" o "Nueva difusión”.

En seguida te aparecerá una lista de “Difusión”, en la cual dice "Solo los contactos que tengan tu número guardado en su libreta de contactos recibirán tus mensajes de difusión", pero si alguien de tu lista no tiene agregado tú número entre sus contactos guardados, no recibirá tu mensaje enviado por difusión. Así que esta lista sólo contiene los contactos que han guardado tu número de Whatsapp.

Para ubicar los contactos desconocidos, deslízate por la lista de difusión. Si no encuentras ninguno, lo más probable es que nadie fuera de tu lista de contactos ha guardado tu número. Pero en caso de que encuentres números desconocidos en la lista de contactos de "Difusión", puedes ver el perfil de cada uno para saber quiénes son, pero si no reconoces su identidad, puedes seleccionar sólo los contactos que si conozcas de tu lista de difusión de Whatsapp.

Sin embargo, si quieres evitar que los números desconocidos vean tus datos de tu perfil de WhatsApp, puedes configuración la privacidad en la app para que sólo quienes están en tu lista de contactos puedan ver tu información.

Los mensajes que envíes en la “lista de difusión” aparecerán en tus chats de WhatsApp con el ícono de un megáfono. Para saber quién recibió tu mensaje y quién lo leyó, entra al chat de difusión y selecciona el icono de tres puntos para que te muestre la información.

Los contactos que están en tu “lista de difusión”, pero que no reciban el mensaje, son quienes no tienen guardado tu número en Whatsapp, por lo que no aparecerá su nombre y estarán como usuarios que no han recibido ni leído tu mensaje.

Aunque algunos de tus contactos no tengan guardado tu número en Whatsapp, pueden seguir en comunicación en la app, pero no podrán recibir tus mensajes a través de la lista de difusión.

Toma en cuenta que dicha función ya está disponible para Android y en iPhone, pero puede variar según el modelo de tu dispositivo.

