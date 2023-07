Ya falta menos para que la cantante estadounidense Taylor Swift pise por primera vez tierras mexicanas. Y mientras esperamos a que la intérprete de Look What You Made Me Do llegue al país podemos seguir con el stream en sus álbumes.

Por esta razón, Spotify lanzó una opción que te permitirá saber cuáles álbumes de la cantante reproduces más dentro de la app.

"Si escuchas desde el álbum debut de Taylor Swift hasta Midnights de Taylor Swift, arma tu top 5 y compártelo con el mundo", dice una publicación de Spotify en Twitter.

Deja lo que estés haciendo y comparte tu Top 5 de Taylor Swift's Eras: https://t.co/rUOYmiX3aE #SpotifyTop5

Si quieres saber cómo obtener tu Top 5 de Taylor Swift's Eras, a continuación te decimos el paso a paso para lograrlo.

¿Cómo obtener tu Top 5 de Taylor Swift's Eras?

Lo primero que debes hacer para obtener el Top 5 de Taylor Swift's Eras es entrar al siguiente enlace http://spotify.com/top5, inmediatamente en la aplicación de Spotify se abrirá una página como la que te presentamos abajo.

Si no puedes acceder desde el enlace, en el buscador también puedes colocar "My Top 5 Taylor Swift's Eras" y se abrirá la misma página.

Imagen: captura de pantalla

Posteriormente, aparecerán todos los álbumes que ha lanzado la intérprete hasta este momento. Deberás elegir aquellos que son tu favoritos, dándole clic en el nombre del álbum.

Probablemente desees agregar todos, pero lamentamos decirte que solo podrás elegir cinco de los 10 álbumes.

Imagen: captura de pantalla

Por otro lado, si te equivocaste al momento de elegir un álbum, no te preocupes, puedes quitarlo fácilmente dado clic en la opción que dice Quitar.

Imagen: captura de pantalla

Una vez que hayas tomado la difícil decisión de agregar tus cinco álbumes favoritos, debes dar en el botón que dice Siguiente y Spotify hará la magia. Aparecerá tu top cinco de álbumes favoritos de Taylor Swift.

Esto puedes compartirlo a través de tus redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter, además, puedes descargar la imagen del Top 5 de Taylor Swift's Eras para que la guardes en tu celular.

Imagen: captura de pantalla

Una vez que hayas compartido tu top cinco, da en el botón que dice Siguiente. Verás que Spotify te lanza su propio top cinco basándose en los álbumes de Taylor Swift que más escuchas dentro de la app.

Imagen: captura de pantalla

Este Top 5 de Taylor Swift's Eras puedes compartirlo también en redes sociales o bien solo guardar la imagen en tu dispositivo.

¡Y listo! Ya podrás compartir con otros swifties tus álbumes favoritos antes de que Taylor Swift llegue al país.

