Whatsapp es una aplicación de mensajería instantánea que es utilizada por millones de personas alrededor del mundo, por lo que es no es raro que muchos hackers y ciberdelincuentes requieran a este medio para enviar mensajes fraudulentos o virus.

De ahí la importancia de evitar abrir enlaces de dudosa procedencia que podrían tratarse de software malicioso para extraer tus datos personales de tu teléfono celular. Aquí te decimos qué tipo de links no debes abrir en Whatsapp.

¿Qué es un ataque pishing?

De acuerdo con el blog de Microsoft, el objetivo de los ataques phishing es robar datos confidenciales engañando a los usuarios para que compartan su información personal, como contraseñas y números de tarjetas de bancarias. Asimismo, los ataques phishing tienen la intención de estafar haciéndose pasar por fuentes de confianza para acceder a todo tipo de información confidencial.

Cabe destacar que un ataque phishing puede tener consecuencias graves como robos de dinero, cargos fraudulentos en tarjetas de crédito, pérdida del acceso a fotos, videos y archivos de tu celular, o incluso suplantación de identidad.

Este tipo de ataque cibernético, utiliza tácticas como enlaces falsos enviados por Whatsapp para atraer a los usuarios y hacer que compartan su información personal. Los links engañosos suelen hacerse pasar por una gran empresa de envío de paquetes o bancos.

Este tipo de enlaces falsos suelen implantar un archivo adjunto que dirige hacia alguna fotografía, sitios o red social que te invita a llenar un formulario o descargar un archivo, el cual contiene un software malicioso para extraer tus datos personales. Por eso a continuación te decimos cuáles son los tipos de enlaces que debes evitar abrir en Whatsapp.

Links que no debes abrir en Whatsapp. Imagen: Pixabay.

Leer también: Qué contienen las 2 mil USB incrustadas en las paredes del mundo

Tipos de enlaces debes evitar abrir en Whatsapp

Los enlaces que debes evitar abrir en Whatsapp son los que están relacionados con ofertas falsas, que al abrirlos pueden intentar extraer tus datos, pues las ofertas suelen ser un enganche muy tentador para atraer tu atención, ya que te prometen que vas a encontrar un determinado producto (generalmente iphone, pantallas y hasta autos) a un precio bajísimo, o te pueden enviar un código de descuento para acceder a una oferta en una página y poder robar tu información personal.

Enlaces a "bancos"

Otro tipo de enlaces que no debes abrir son los mensajes de Whatsapp que te dirigen a redes sociales o páginas de inicio de sesión de bancos, pues lo que pretenden es que llenes un formulario para extraer tus datos personales.

En caso de que se trate de un enlace en Whatsapp que provenga de un número desconocido, lo recomendable es que lo elimine inmediatamente sin abrirlo, ya que al desconocer su procedencia puede que se trate de contenido malicioso.

Conoce qué enlaces debes evitar abrir en Whatsapp. Imagen: Pixabay.

Links de paquetería

Ahora, si te llega un link en Whatsapp de una empresa de paquetería sin que tu hayas realizado un pedido, o te llegue un enlace con un mensaje que dice que ganaste un premio o concurso en el que no te has inscrito ni participado, entonces no abras el enlace, ya que puede tratarse de páginas fraudulentas.

Ofertas de trabajo fake

Asimismo, si te llegan por Whatsapp mensajes que contienen enlaces con ofertas de trabajo de dudosa procedencia, también podrían tratarse de links maliciosos, pues podrían infectar tu celular con algún virus o robar tu información personal.

Tener cuidado con los links que te envían en Whatsapp, ya sea con ofertas, formulario de bancos o enlaces de números desconocidos, puede ayudarte a prevenir que extraigan tu información personal de tu celular o evitar que descargues algún virus o software malicioso.

En internet existen páginas piratas que son una copia de los sitios oficiales de empresas de paquetería o de bancos, y en caso de que te llegue un enlace en Whatsapp de alguna compañía y te pidan llenar un formulario para ganar un premio o aprovechar una oferta, lo mejor es que no abras esos mensajes con enlaces falsos y los elimines, porque podría tratarse de una estafa para acceder a tus datos personales. Esperamos que esta información te sea de gran ayuda.

Leer también: Los beneficios que desconocías de activar el modo avión en el celular

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters