Luego del lanzamiento de Astro Bot: Rescue Mission en 2018 y Astro’s Playroom en 2020, PlayStation está por estrenar una versión más completa del universo de este personaje.

Team Asobi, el estudio de desarrollo de videojuegos con sede en Tokio, es la mente maestra detrás de este proyecto.

En Tech Bit, tuvimos la oportunidad de probar un demo de Astro Bot, el cual ya puedes reservar en PlayStation 5 en cualquiera de sus tres ediciones Estándar Física, Estándar Digital o Deluxe Digital. El lanzamiento oficial está programado para el 6 de septiembre.

¿De qué va Astro Bot?

Astro Bot es una versión más completa y extendida del famoso personaje que le ha dado identidad al PlayStation 5. Acompañas a este adorable robot en una aventura espacial para rescatar a los integrantes de su tripulación.

La búsqueda no resulta tan fácil como parece, pues debes explorar varios planetas albergados en 6 galaxias, superar más de 40 niveles y derrotar a más de 70 villanos.

Aunque resulta apantallante, no estarás completamente solo. Cuentas con más de 15 habilidades diferentes para hacerle frente a cada reto, aunque eso sí, puede costarte más de una vida completar cada misión.

¿Cómo es jugar Astro Bot en PlayStation 5?

El diseño de los personajes de Astro Bot es adorable. Sus gestos y expresiones pueden causarte ternura fácilmente, pero no te dejes engañar. A simple vista, puedes llevarte la impresión de que es un videojuego dirigido al público infantil. Aunque no tardarás mucho tiempo en saber que no es así.

Foto: especial

Más allá de su linda apariencia, los niveles aumentan progresivamente su dificultad conforme avanzas en el mapa. Aunque la buena noticia, es que puedes decidir si adentrarte a un planeta fácil, normal o difícil. El primero que exploramos en el demo fue el Jardín Celestial, el cual resulta inofensivo para cualquier tipo de jugador.

Los siguientes planetas harán que los gamers más experimentados lo completen en más tiempo e intentos de lo que esperaban.

Foto: especial

Como un videojuego de plataformas, requieres coordinación y no ceder a encontrar rápidamente el final del recorrido. Los integrantes de la tripulación están perdidos y dispersos en el escenario.

Encontrarlos, podría resultar sencillo para los jugadores veteranos, pero avanzar directamente hacia la meta sin explorar cada rincón te hará perder la oportunidad de salvar a todos tus compañeros. Especialmente porque algunos de ellos son especiales, ya que son cameos de otros personajes de PlayStation. Puedes saber cuántos hay ocultos en cada planeta en el menú.

La clave está en el DualSense

Recorrer cada escenario vale completamente la pena y es una de las claves que hacen a Astro Bot una experiencia sensorial muy absorbente. Gracias al control DualSense, podrás sentir la textura del suelo en cada paso que das.

Mientras recorres un campo lleno de arbustos, te sorprenderá sentir el suave golpe de las hojas. O, bien, al estar en los estanques, puedes notar como si el agua salpicara por tus manos. Incluso, aún recordamos la sensación de cómo el suelo de cristal se rompió en pedazos cuando pisamos sobre él.

El estado del ánimo del jugador repercutiría en el gameplay

Sin duda, el control DualSense juega un papel importante para transformar la experiencia de juego. Además de los escenarios, su respuesta háptica y los gatillos adaptativos te harán sentir cada golpe y habilidad en tus dedos.

¿Cómo son las habilidades de Astro Bot?

Cada planeta es una aventura nueva y diferente. Hay escenarios y villanos distintos, por lo que necesitarás de una nueva habilidad para poder superarlos. Probamos el potenciador bulldog, que te hará llegar a lugares lejanos en un parpadeo, y los guantes de ranas gemelas, que necesitarás para lanzar puños a largas distancias y hasta ocuparlos como resortera para lanzarte y golpear a los jefes finales.

Foto: especial

En el planeta acuático del demo, tuvimos que derrotar a un enorme pulpo robot llamado Wako Tako. Acabar con él requirió de poner en práctica las habilidades que obtuvimos a lo largo de la misión, así que, aunque puede resultar un reto conforme avanzas en el mapa, no te enfrentarás a jefes finales imposibles de superar o que te lleven directamente hasta la frustración.

Conforme juegas, notarás que algunas habilidades permanecen y otras cambian dependiendo del planeta. Recordar cada una y cuándo usarla es sencillo, ya que el mismo videojuego te da un par de pistas. Si has jugado antes Astro’s Playroom, identificarás que algunas de ellas se conservan en esta nueva entrega, como la habilidad de flotar con láser o su ataque giratorio cargado.

Foto: especial

Astro Bot es un videojuego bastante intuitivo e ideal para todo tipo de jugador. La tierna y adorable apariencia de los personajes la ayuda a conectar con cualquier público, mientras que sus distintos niveles de dificultad y la cantidad de galaxias y planetas a explorar es capaz de mantener atento y aferrado a su asiento hasta al gamer más veterano.

La aventura espacial es absorbente y llena de muchas misiones a explorar. Si ya conocías Astro’s Playroom, puedes estar seguro que encontrarás una versión más completa y diferente a lo que habías experimentado antes.

