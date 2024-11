A decir verdad, el gusto duró poco: Netflix le dirá adiós a la mayor parte de sus títulos interactivos a partir del 1 de diciembre del año en curso, excepto a cuatro contenidos del tipo.

De acuerdo con información de The Verge, el movimiento representa una “conclusión decepcionante" para los esfuerzos del servicio en el terreno. El cuarteto de producciones que sobrevivirá se compone por Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs. Wild with Bear Grylls y You vs. Wild.

Con el título Puss in Book: Trapped in an Epic Tale (El Gato con Botas: Atrapado en un cuento épico), que de hecho ya no está más en el catálogo de la plataforma, la firma inauguró los contenidos interactivos, en 2017.

Al hacer una búsqueda en Netflix desde México (“Interactivos”), algunos de los resultados que destaca son: Preguntados (trivia), Misión en la nieve: Una película interactiva de You vs. Wild, Escapa del Undertaker, Johnny Test y el pastel de carne perfecto y Triviaverso (trivia).

El vocero Chrissy Kelleher le dijo a The Verge que la tecnología cumplió su propósito, “pero ahora tiene sus limitaciones porque nos centramos en esfuerzos tecnológicos en otras áreas”.

La decisión de Netflix sobre los títulos interactivos también incluye los videojuegos del tipo, y que la compañía ya había comunicado que no estaba haciendo más de estos.

Lo más interactivo de Netflix

Si bien Netflix le pone un alto a sus contenidos interactivos, o a la mayor parte de ellos, recientemente se anunció que una nueva manera de interactuar con su contenido original: Momentos.

Básicamente, la herramienta deja compartir fragmentos en específico de una producción en plataformas como WhatsApp e Instagram. Cuando algún contacto da clic en el enlace generado, podrá ver la producción a partir de ese instante.

