Este martes, Microsoft anunció que Microsoft Teams contará con una nueva herramienta de inteligencia artificial que le permitirá a los usuarios hablar en 9 idiomas o escuchar la reunión en alguno de los idiomas que elija.

Se trata de la función de intérprete potenciada por IA, que permitirá que las reuniones no tengan ninguna brecha de idioma al momento de hablar o escuchar.

La herramienta se anunció en la conferencia anual de la compañía para desarrolladores y profesionales de Microsoft Ignite.

Imagen: especial

Leer también: Netflix sube sus precios en México; esto tendrás que pagar ahora

Aún no se ha dado a conocer la fecha exacta en la que estará disponible para el público de Microsoft 365 Copilot. Sin embargo, se espera que llegue a inicios del 2025 en una versión preliminar en nueve idiomas.

Además, esperan que con una actualización más avanzada de la herramienta, esta puede lograr traducir hasta 31 idiomas.

¿Cómo funcionará el intérprete de Microsoft Teams?

De acuerdo con una publicación de The Washington Post, la traducción se hará en tiempo real. Lo que hará la herramienta será simular la voz de un orador y sustituir el audio original por el idioma que quiere escuchar el receptor. Con ello, buscan destruir la barrera del idioma al momento de comunicarse.

La función estará disponible para todos los participantes de una videollamada en Teams y antes de iniciar la reunión, se les solicitará a los usuarios que otorguen su consentimiento para que la función se active.

Imagen: especial

Los idiomas disponibles son: inglés, español, francés, italiano, alemán, mandarín, japonés, coreano y portugués.

"La interpretación lingüística permite convertir lo que el orador dice en otro idioma en tiempo real, sin interrumpir el flujo original de la entrega del orador", dice Microsoft. Y añade: “Esta interpretación simultánea dará lugar a reuniones más inclusivas, donde los participantes que hablan diferentes idiomas pueden colaborar plenamente entre sí“.

Es importante saber que la IA no hará una interpretación de tu voz si no se lo autorizas, además, debes saber que no está libre de errores, por lo que también puedes usar la herramienta de transcripción de Microsoft Teams.

Leer también: Cuál es la mejor carrera para estudiar en 2025, según la IA