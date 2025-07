Este 4 de julio se celebra el Día Mundial del Ebook, una fecha que conmemora la digitalización de la Declaración de Independencia en 1971 por Michael Hart. Desde entonces, los libros electrónicos han ganado espacio, y dos marcas lideran el mercado: Kindle, de Amazon , y Kobo, de Rakuten.

Hoy, leer sin cargar libros físicos es más común y, aunque ambos lectores tienen el mismo propósito, cuentan con sus propias características. Aquí te contamos qué ofrece cada uno, sus precios, modelos destacados y lo que debes saber antes de elegir uno.

Kindle. Foto: Pexels

Kindle: modelos, funciones y catálogo

La línea Kindle de Amazon incluye varios dispositivos con características similares: lectura sin distracciones, almacenamiento amplio, y suscripciones como Kindle Unlimited. Sus precios van de los 2 mil a los 8 mil pesos, según el modelo:

Básico.

Paperwhite.

Paperwhite Signature Edition.

Scribe.

Colorsoft.

Ventajas y desventajas

Una de las principales ventajas de Kindle es su integración con el servicio Kindle Unlimited, que ofrece acceso a más de cuatro millones de títulos, incluidos bestsellers y audiolibros. Además, sus dispositivos cuentan con pantallas antirreflejo, algunas con modo oscuro o luz cálida ajustable, y baterías que pueden durar hasta 12 semanas, según el modelo.

Sin embargo, funciona mejor si compras directamente en la Tienda Kindle, ya que no admite archivos EPUB de forma nativa, por lo que hay que convertirlos antes de leerlos. Algunos modelos, como el Kindle Scribe, no permiten escribir en todos los libros, y al estar ligado a Amazon, es necesario contar con una cuenta activa. En ciertos casos, la tienda no ofrece envío directo a México para todos sus dispositivos.

Kindle. Foto: Pexels

Kobo: modelos, compatibilidad y estilo

Kobo, marca canadiense respaldada por Rakuten, ofrece lectores enfocados en sustentabilidad, personalización y compatibilidad con múltiples formatos. En cuento a precios, estos van desde los 3 mil hasta los 8 mil pesos.

Clara 2E

Libra Colour

Clara Colour

Sage

Elipsa 2E

Ventajas y desventajas

Por su parte, Kobo destaca por su compatibilidad con distintos formatos, incluido el EPUB, lo que permite adquirir libros desde otras tiendas sin necesidad de convertir archivos. Sus pantallas integran la tecnología ComfortLight PRO, que reduce la luz azul para facilitar la lectura nocturna. En cuanto a precios, los modelos de Kobo están en un rango similar al de Kindle, de entre tres mil y ocho mil pesos.

Como desventaja, el catálogo de Kobo no es tan amplio como el de Amazon, y algunos dispositivos no incluyen el Stylus —accesorio necesario para tomar notas—, el cual se vende por separado. Además, no cuenta con integración a servicios como Audible o audiolibros de terceros, lo que puede limitar a quienes buscan una experiencia más completa de lectura y escucha.

Kobo. Foto: Pexels

Kindle vs. Kobo: ¿cuál elegir?

Ambos lectores están diseñados para ofrecer una experiencia sin distracciones. Kindle destaca por sus modelos con acceso a Kindle Unlimited, mientras que Kobo es compatible con formatos más amplios (como EPUB) y permite comprar en otras tiendas.

En cuanto a escritura, Kindle Scribe y Kobo Elipsa ofrecen funciones similares, pero el modelo canadiense permite mayor personalización.

Todo depende de tu biblioteca, formato preferido y si buscas portabilidad, resistencia o funciones para tomar notas. Tanto Kindle como Kobo ofrecen opciones variadas que se adaptan a diferentes estilos de lectura.

