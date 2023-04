Facebook se ha convertido en una de las redes sociales más usadas a nivel mundial. Sin embargo es muy normal que algunas personas no lean con detenimiento las normas y reglas de la misma y después terminan cometiendo errores en la aplicación.

Cuando cometes un error, o cuando publicas contenido que Facebook considera peligroso, la red social bloquea tu cuenta. Es por ello que en el siguiente artículo te enseñaremos qué puede hacer si ocurre esto.

¿Por qué Facebook puede bloquear tu cuenta?

Facebook puede bloquear tu cuenta si envias un mismo mensaje en repetidas ocasiones; si publicas una misma entrada de manera repetitiva; si envías numerosas solicitudes de amistad en poco tiempo; si publicas enlaces en grupos sin ser un miembro del mismo; si recibes denuncias por parte de otros usuarios de Facebook; si publicas contenido de odio u ofensivo; etcétera.

¿Qué bloqueos puede realizar Facebook?

Facebook puede bloquearte de manera temporal, es decir que estarás suspendido por 21 días. Después recuperarás el control de tu cuenta. Pero Facebook también puede bloquearte de manera permanente, y en este caso no puedes recuperar tu cuenta.

¿Cómo recuperar una cuenta que fue bloqueada de manera temporal?

En primer lugar, se puede enviar una apelación hasta transcurridos 30 días después del bloqueo de la cuenta en la que se debe enviar un documento de identificación junto con pruebas convincentes para que la plataforma desbloquee el acceso a la cuenta.

Otra opción es que un amigo de Facebook puede desbloquear tu cuenta. Para ello deberás confirmar que otro usuario “amigo” ha bloqueado tu cuenta. Para ello, dirígete a https://facebook.com/messages para tener una conversación con el usuario. Si aparece la foto de perfil del otro usuario significa que no ha desactivado su cuenta, en cambio, si el usuario no tiene foto de perfil probablemente solo haya desactivado su cuenta, no es que te haya bloqueado.

Por ello, para confirmarlo deberás meterte en el perfil del usuario de forma que si Facebook nos muestra su perfil es que no te ha bloqueado la cuenta. Pero si aparece un mensaje diciendo “El contenido no está disponible en este momento” podríamos confirmar que el usuario te ha bloqueado.

Para desbloquearte, comunícate con tu “amigo” de Facebook por otro medio (correo, teléfono, etcétera) e intenta descubrir por qué te bloqueo. Si llegas a un acuerdo con él podrás pedirle que levante el bloqueo, y de esta forma recuperarás tu cuenta.

