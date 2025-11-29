La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que la introducción de la inteligencia artificial generativa en diversos sectores produjo cambios significativos en el mercado laboral, entre ellos la aceleración de la demanda de nuevas habilidades.

De acuerdo con el informe Empowering the Workforce in the Context of a Skills-First Approach, la transición digital ha incrementado la necesidad de competencias “tanto técnicas como transversales, como la creatividad, la toma de decisiones y la comunicación”.

El estudio señala que la demanda acelerada de habilidades genera dificultades para cubrir puestos de trabajo debido a la escasez de talento disponible. La situación es tal que la proporción de empleadores en los países de la OCDE que enfrentan esta problemática se duplicó en la última década.

Esta plataforma de IA puede detectar habilidades del futuro. Imagen: Pexels

En este contexto, el Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Tecnológico de Monterrey desarrolló una plataforma para detectar las habilidades emergentes que requiere el mercado laboral, a fin de apoyar tanto a universidades como a empresas en la reducción de la brecha de talento.

¿Cómo funciona?

Shaping Skills es una plataforma basada en IA que analiza millones de ofertas laborales para identificar los conocimientos, habilidades y competencias (KSA) emergentes en sectores clave.

Sus resultados buscan tener impacto tanto en instituciones educativas como en empresas, al permitir anticipar cambios del mercado laboral y orientar la planeación del talento.

En el ámbito educativo, la plataforma puede contribuir a actualizar programas académicos a partir de las necesidades actuales y futuras. Además de diseñar experiencias formativas alineadas con profesiones emergentes.

Patricia Caratozzolo, investigadora del IFE, explica que las competencias emergentes no se conocen de antemano y advierte que si una universidad no prepara a sus estudiantes en una determinada habilidad, enfrentarán dificultades para incorporarse al mercado laboral:“¿Cómo saber eso antes de que suceda? Para eso existen este tipo de plataformas”, señala.

En el ámbito empresarial, Shaping Skills ofrece una guía actualizada para la planeación de talento, así como el diseño de estrategias para upskilling (mejora de habilidades para el mismo puesto) y reskilling (adquisición de nuevas habilidades para el desempeño de un puesto distinto).

Caratozzolo advierte que una planeación inadecuada puede traer consecuencias: “Si lo hacemos mal, en seis meses esa persona podría estar perdiendo su trabajo, porque pedimos algo que no era lo que se necesitaba en el futuro inmediato. Se necesita un análisis de vacantes en tiempo real, la plataforma lo puede proporcionar con una inteligencia estratégica”, explica.

Actualmente, Shaping Skills forma parte de la shortlist en los QS Reimagine Education Awards 2025, en la categoría Nurturing Employability, un reconocimiento otorgado a iniciativas que impulsan la empleabilidad a través de la innovación educativa.

