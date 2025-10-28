Monterrey, N.L.- Equinix, la empresa global de infraestructura digital, anunció la apertura de su nuevo centro de datos MO2 en Monterrey, Nuevo León.

Este será el segundo centro de datos de la compañía en el estado —el primero, MO1, se ubica en el Parque Industrial Kalos— y se suma a los dos centros operativos que Equinix mantiene en Querétaro.

La apertura de este centro no solo significa una nueva era de conectividad global para Monterrey, sino que también marca un hito en la expansión de la compañía en México.

Este centro de datos representó una inversión de 81 mdd | Foto: Especial

“Esto es más que una apertura, esto es un paso crucial a nuestra misión de conectar a las empresas y comunidades con la mejor solución tecnológica en un mundo cada vez más digital y globalizado”, aseguró Amet Novillo, director general de Equinix México.

Equinix fortalece la conexión digital en el país

Con una inversión de 81 millones de dólares, el nuevo centro MO2 añade más de 720 gabinetes a la capacidad operativa de Equinix México. Además, se integra al ecosistema global de la compañía, que cuenta con más de 270 centros de datos y una sólida presencia en América Latina, con operaciones en Chile, Perú, Brasil y Colombia.

La expansión con un nuevo centro de datos busca no solo fortalecer la conexión digital en México, sino con otros países para que los clientes puedan tener presencia a nivel global.

"Aquí, en Monterrey especialmente, tenemos la oportunidad increíble como ubicación clave y una fuente de entrada para la conectividad con toda la región de las Américas y de todo el mundo”, señaló Arquelle Shaw, presidenta de la región de las Américas en Equinix.

Equinix tiene presencia en 35 países alrededor del mundo y ofrece interconexión a una amplia variedad de industrias, entre ellas manufactura, retail, salud y muchas más. Su crecimiento en México forma parte de un plan estratégico de expansión tanto nacional como global.

Foto: Archivo/ El Universal.

¿Cómo es el centro de datos M02?

El MO2 está diseñado para soportar cargas de trabajo, potenciadas con inteligencia artificial (IA), creadas para fines de escalabilidad y eficiencia, lo cual es un paso crucial para conectar a las empresas con soluciones innovadoras, además de “impulsar el desarrollo y crecimiento de la economía en el país”, indicó Novillo.

Añadió que esta infraestructura beneficia a los emprendedores que buscan conectarse a nivel global, al ofrecer conectividad de baja latencia y mayor flexibilidad para los tomadores de decisiones.

“Equinix pone a su disposición las herramientas tecnológicas que mejor se adapten a sus necesidades, como soluciones en nube privada, impulsando así la transformación digital y el crecimiento económico de la región”, apuntó.

Planean aprovechar la demanda por tecnología "en nube", en que los datos y procesamiento para smartphones se realiza en millones de servidores remotos.

Gracias a esta tecnología, las empresas no necesitan instalar servidores propios, ya que Equinix provee toda la infraestructura necesaria para garantizar una respuesta inmediata y eficiente.

Una de las características principales del MO2 es que está diseñado para cumplir con los más altos estándares de sostenibilidad, seguridad y disponibilidad. De acuerdo con la compañía, se espera que opere 100% con energía renovable.

Con esta expansión, Equinix refuerza su compromiso de proveer infraestructura inteligente y sostenible que permita a las empresas afrontar los retos del futuro digital. El centro de datos MO2 simboliza la intersección entre tecnología, conectividad y sostenibilidad, consolidando a México como un hub estratégico en la red global de datos.

