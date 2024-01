La familia de aplicaciones de Meta no para de actualizarse y de buscar estar a la vanguardia en cuanto a funciones, accesibilidad, seguridad y tecnología. Y uno de los avances más importantes que tendrán sus plataformas durante 2024 es la integración de Inteligencia Artificial, eso incluye a WhatsApp.

Una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo es WhatsApp gracias a que permite la comunicación fácil y rápida con amigos, familiares, conocidos e incluso compañeros de escuela y de trabajo; a través de chats, llamadas, videollamadas, estados

WhatsApp no podía quedarse atrás en este rubro y muy pronto contará con Inteligencia Artificial (IA) entre sus funciones, la cual podrás habilitar o deshabilitar según prefieras. Esta funcionará como un asistente virtual o como chatbot conversacional, similar a ChatGPT. Sin embargo, hay una lista de celulares con sistema iOS y Android los que no podrás usar esta función, debido a que no son compatibles con ella.

Foto: Pixabay

Los celulares que no tendrán la nueva IA de WhatsApp

Hay una lista de celulares que no podrán acceder a la nueva Inteligencia Artificial de WhatsApp debido a que no cumplen con los requerimientos técnicos para el correcto funcionamiento de la aplicación. Presta atención, porque puede que tu dispositivo esté en la lista.

Los celulares de Android que no podrán tener la IA de WhatsApp son:

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Express

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy S2 Plus

Samsung Galaxy Young

LG Optimus F3Q

LG Optimus F3

LG Optimus L3 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7 II

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

Sony Xperia M

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P2

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Y si tienes iPhone, estos son los dispositivos iOS que no podrán tener la Inteligencia Artificial de WhatsApp:

iPhone SE

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Foto: Unsplash

Sistemas operativos compatibles con la IA de WhatsApp

Según el Centro de Ayuda de WhatsApp, la aplicación revisa periódicamente los sistemas operativos que puede admitir para lanzar las actualizaciones necesarias. Asimismo, toma en cuenta qué sistemas tienen el menor número de usuarios, cuáles son más antiguos y cuáles ya no cuentan con actualizaciones de seguridad.

Con base en lo anterior, en la actualidad, puedes instalar WhatsApp en tu celular, y recibir sus actualizaciones, incluyendo su función de IA, si tienes:

Un celular con Android OS 5.0 y versiones posteriores

OS 5.0 y versiones posteriores Un celular con iOS 12 y versiones posteriores

12 y versiones posteriores Un dispositivo con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores

Debes saber que si tu celular tiene un sistema operativo que ya no será admitido por WhatsApp, la aplicación te avisará y recordará que debes actualizarlo.

Foto: Unsplash

Si quieres recibir la Inteligencia Artificial de WhatsApp en tu dispositivo, recuerda hacer las actualizaciones correspondientes. Y si tu smartphone tiene una versión de iOS o Android muy antigua, quizá sea momento de cambiarlo.

