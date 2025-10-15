DiDi se ha unido a BBVA, Altán y Bait como las marcas protagonistas de las caídas más sonadas en lo que va de la semana. En redes sociales, se denunció que las fallas en la compañía de origen chino abarcaban su línea de transporte, servicios financieros y entrega de comida.

De acuerdo con la plataforma DownDetector, los reportes comenzaron a aparecer minutos antes de las 5 de la mañana, cuando muchos mexicanos salen de casa para llegar a tiempo a sus trabajos o escuelas.

Imagen: especial

Para las 6 de la mañana, ya había más de mil quejas. La mayoría acusaba inconvenientes para iniciar sesión, problemas en la conexión de servidor y fallas generales en la aplicación.

El pico máximo en este sitio sucedió a las 7:23, con más de mil 800 reportes en nuestro país. DownDetector también recibió cientos de reportes entre los usuarios de DiDi en Argentina, Australia, Chile y Colombia.

¿Qué dijo DiDi sobre la caída de su app?

Alrededor de las 10 de la mañana, la cuenta oficial de DiDi México en Instagram emitió un comunicado para ofrecer disculpas respecto a la "inesperada caída de la app.

"Nuestros equipos técnicos están trabajando de manera urgente en resolver este problema, y los servicios se estarán restableciendo gradualmente a lo largo del día", informó la empresa.

DiDi experimentó fallas en su app la mañana del 15 de octubre | Foto: captura de pantalla

Aunque el flujo de quejas ha disminuido de manera considerable hasta el momento, la preocupación persiste entre pasajeros y conductores.

En el primer grupo, personas en redes sociales solicitan reembolsos de los viajes efectuados durante la caída, ya que se vieron obligados a pagar en efectivo o, bien, sus pagos no fueron registrados.

Entre los conductores y repartidores, la duda es si la aplicación respetará sus bonos por cantidad de traslados realizados o si habrá alguna compensación por el tiempo en el cual no pudieron aceptar viajes.

Foto: Cortesía

Al momento de la elaboración de esta nota, las quejas en DownDetector han bajado a 89, aunque los usuarios comentan que el servicio de "Billetera" (DiDi Finanzas) sigue con intermitencias en este día de quincena.

