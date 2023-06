Dejar conectada la batería de la laptop es un hábito común para algunas personas, sobre todo para quienes utilizan esta herramienta de forma constante, lo que podría generar que nos cuestionemos si esta acción puede producir efectos contraproducentes para la vida de nuestra batería.

Lo primero que debes saber es que todas las baterías comienzan a degradarse en cuanto inician su función; sin embargo, existen factores determinantes que aceleran este proceso, como la dinámica de carga que tiene la batería de tu laptop.

¿Qué pasa si siempre está conectada la batería?

La mayoría de las baterías actuales, no generan grandes consecuencias al estar siempre conectadas y es casi imposible que se sobrecarguen, esto significa que cuando lleguen al 100%, dejaran de recibir “más carga”, por lo que no existiría un riesgo en cuanto a su funcionamiento.

Por otro lado, una vez que la batería llega al 100%, dejará de cargarse hasta que este porcentaje baje, de manera que el proceso se reinicie en automático. Básicamente, cada que la laptop está a punto de bajar a 99%, en automático el canal de alimentación se abre e inicia la carga, por lo tanto, nunca bajará del 100%.

Sin duda este trabajo, a largo plazo, podría ser un poco extenuante para la batería de tu laptop, lo que reducirá, ligeramente, su vida útil, de manera que aunque no es malo dejar la laptop conectada por lapsos de tiempo extensos, a la larga, podría generar diversas consecuencias.

Diferentes tipos de baterías, un mismo fin

En el mercado existen baterías de ion de litio y de polímero de litio, ambos son ideales para el funcionamiento de nuestra laptop, pues, a pesar de poseer diferentes tecnologías, tienen un fin en común, y es tratar de mejorar la experiencia y durabilidad de tu laptop.

Cada modelo de laptop posee pros y contras, existen algunos modelos, como las Lenovo de última generación, que se apoyan en sensores y lógica de control, para garantizar que la batería no se sobrecargue ni sobrecaliente. Toma en cuenta que dependiendo de tu laptop, podrás encontrar consejos que te ayudarán a cuidar la vida funcional de tu batería.

¿Cómo extender la vida de nuestra batería?

No hay una respuesta en concreto sobre si es malo, o no, dejar la laptop conectada siempre; sin embargo, la mayoría de los fabricantes consideran que debemos evitar esta acción y seguir las siguientes recomendaciones:

Si la laptop alcanza una temperatura elevada, mayor a 30 grados centígrados, es recomendable desconectarla para que baje su temperatura. Evitar cargar la laptop al 100% y cargarla máximo hasta el 80%. No dejar que la batería llegue al 0%, lo recomendable es conectarla una vez que llegue al 20%. La batería debe cargarse, o descargarse, al menos una vez al mes, para que los fluidos de la batería estén en buen estado y la batería pueda calibrarse.

