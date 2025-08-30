¿Te has preguntado por qué el logotipo de Google, algunas veces, está adornado con diversos diseños llamativos y que, por lo regular, aluden a una fecha o un personaje importante? En esta nota te contamos el origen de estos graciosos adornos llamados Doodle.

La palabra "doodle" se refiere a un garabato o dibujo que surge de manera espontánea y, con frecuencia, se realiza al estar distraído. Desde hace casi 30 años, estos adornos han estado presentes en Google, llamando la atención de los internautas con sus transiciones o minijuegos.

¿Cómo surgió el primer Doodle de la historia?

El primer Doodle nació el 30 de agosto de 1998, cuando los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, se ausentaron unos días de la compañía para asistir al festival 'Burning Man'. Antes, decidieron crear un aviso al respecto para no tomar por sorpresa a los usuarios. La idea de dar este comunicado fue mediante un dibujo en el logotipo del buscador, integrando en una de las "o" el símbolo de dicho festival.

Este fue el primer Doddle en la historia de Google. Foto: Captura de pantalla.

Ese fue el primer interactivo que Google utilizó para dar un diseño espontáneo a su imagen. Desde hace casi tres décadas, la corporación ha usado estas animaciones para celebrar una variedad de temas locales e internacionales como festividades y aniversarios de acontecimientos y de figuras importantes que han tenido un impacto en la historia. Asimismo, los Doodles han conmemorado elementos de la cultura, como personajes de historias, superhéroes y hasta videojuegos.

¿Cuáles son algunos de los Doodles más recordados?

Desde su creación, Google ha realizado alrededor de cinco mil diseños. En honor a su aniversario, recordamos algunos de los Doodles más célebres:

Johann Sebastian Bach: es recordado por rendir tributo al compositor alemán con una dinámica elaborada con inteligencia artificial, el cual invitaba a los usuarios a componer su propia melodía.

Aliens: a inicios de este siglo, Google lanzó un diseño de alienígenas que se topaban con el logotipo de la empresa y tenía la transición de que lo llevaban al planeta Marte.

Georges Méliès: en 2018, este Doodle homenajeó al ilusionista y director de cine francés; de paso, incursionó con el tipo de video 360 de realidad virtual.

homenajeó al ilusionista y director de cine francés; de paso, incursionó con el tipo de video 360 de realidad virtual. Chaplin: el interactivo que festejó el 122º cumpleaños de Charles Chaplin, en 2011, es recordado por ser el primero en estar publicado con videos completos que relataban historias de su protagonista.

Pacman: en mayo de 2010, se presentó uno especial por los 30 años del entrañable videojuego. Este ha sido uno de los más famosos debido a que fue el primero en tener una dinámica en donde podías dar clic para jugar con el Doodle.

Las nuevas herramientas tecnológicas han mejorado el diseño de los Doodles. Foto: Captura de pantalla.

Así como estos diseños, hay otros que rindieron culto a personajes nacionales e internacionales, como el Doodle de Cantinflas, en 2018; o el del 70 aniversario de Jonh Lennon, en 2010.

Incluso, Google promueve un concurso para que los interesados puedan crear y enviar sus diseños para adornar el logotipo de uno de los buscadores de internet más famosos. Basta con enviar tu propuesta al correo electrónico doodleproposals@google.com. ¿Cuál ha sido tu Doodle favorito hasta ahora?

