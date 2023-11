En esta época digital en donde la tecnología se ha convertido en una herramienta clave para todas las personas, no se puede alejar a los menores de los dispositivos y las apps. Pero siempre deben estar supervisados, sobre todo si utilizan servicios de mensajería como WhatsApp, plataforma que incluso sugiere una edad mínima para ser uno de sus usuarios.

Si conoces a un menor de edad que utiliza WhatsApp o estás pensando que tus hijos pequeños tengan una cuenta, quizá te puede interesar la siguiente información, ya que la mayoría de las personas no estamos acostumbradas a leer los términos y condiciones de las aplicaciones que descargamos. Para que no tengas que hacerlo aquí te compartimos cuál es la edad que se debe de tener para usar WhatsApp.

Esta es la edad mínima que debe tener un usuario de WhatsApp

El portal de ayuda de WhatsApp aclaró cuál es la edad mínima para utilizar este servicio de mensajería en línea.

En el caso específico de los países que pertenezcan a la Unión Europea, detallaron que al menos se deben tener 16 años de edad cumplidos, para poder registrarse en la app y poder utilizar este servicio.

Mientras tanto, para los demás países, WhatsApp considera que la edad mínima que un usuario debe tener para usar su aplicación son 13 años. Así que en México aquellos menores que rebasen dicho número de años cumplidos pueden registrarse en el servicio y usarlo sin problemas.

Con base en lo anterior, en caso de que conozcas algún menor de edad en tu familia que use WhatsApp y sea menor de 13 años, debes saber que se están incumpliendo las políticas y condiciones de la plataforma, incluso si se usan o inventan otros datos. "El registro de cuentas en nombre de otras personas menores de edad también supone un incumplimiento de nuestras Condiciones", puntualizó el Centro de Ayuda de WhatsApp.

¿Se puede reportar a un menor de edad que usa WhatsApp?

A pesar de que un menor puede realizar el registro sin mayor problema debido a que WhatsApp no le pedirá una comprobación oficial de su edad, es importante señalar que el uso de las redes sociales y de los servicios de mensajería en línea puede representar un mundo vulnerable para los menores de edad, ya que están expuestos a diversos riesgos que quizá no sean tan fáciles de identificar, de ahí la necesidad de conocer las aplicaciones que usan para alertarlos y evitar alguna situación que los afecte, como el robo de datos personales o el ciberbullying.

Por lo anterior, si un menor de edad creó una cuenta de WhatsApp, el centro de ayuda de dicha aplicación recomienda eliminarla. En caso de que no sea posible, y quieras reportar a un usuario que no cumple la edad mínima deberás hacer lo siguiente:

Para reportar a un menor que aún no cumple la edad mínima para ser un usuario deberás mandar un correo a: underagereport@support.whatsapp.com y en el apartado de asunto del mail deberás de escribir la leyenda " Soporte de WhatsApp - Reportar un menor de edad", también deberás añadir los siguientes datos:

Prueba de que el número de WhatsApp te pertenece (por ejemplo, copia de un documento de identificación emitido por el gobierno y una factura de teléfono con el mismo nombre).

te pertenece (por ejemplo, copia de un documento de identificación emitido por el gobierno y una factura de teléfono con el mismo nombre). Prueba de que eres representante legal del menor (por ejemplo, copia del certificado de nacimiento o de adopción del menor ).

legal del (por ejemplo, copia del certificado de nacimiento o de adopción del ). Prueba de la fecha de nacimiento del menor (por ejemplo, copia del certificado de nacimiento o de adopción del menor).

Si WhatsApp comprueba que la cuenta es de un menor de edad procederá a desactivarla de inmediato, pero es importante decir que a la persona que realizó el reporte no se le notificará de dicha acción.

"Si no podemos comprobar que la cuenta reportada le pertenece a un menor, es posible que no podamos tomar medidas al respecto. En ese caso, si no eres representante legal del menor, recomendamos que alientes a quien lo representa a que se comunique con nosotros mediante las instrucciones descritas arriba", concluyó WhatsApp.

