Ayer se llevaron a cabo los The Game Awards 2023, uno de los eventos más importantes del año para el sector de los videojuegos. En el evento existen varias categorías para premiar a todas aquellas producciones que destacaron durante el año y una de las que más esperadas es la Game of the Year.

Si quieres conocer quién ganó en esta y otras categorías, a continuación te dejamos la lista de ganadores.

Lista de ganadores de los The Game Awards 2023

Game of the Year: Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Mejor Dirección de Juego: Alan Wake 2 (Remedy Entertainment / Epic Games Publishing)

Premios Player's Voice: Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Mejor Adaptación: The Last of Us (PlayStation Productions / HBO)

Mejor Narrativa: Alan Wake 2 (Remedy Entertainment / Epic Games Publishing)

Mejor Dirección de Arte: Alan Wake 2 (Remedy Entertainment / Epic Games Publishing)

Mejor Música y Composición: Final Fantasy XVI, Composer Masayoshi Soken (Square Enix)

Mejor Diseño de Audio: Hi-Fi Rush (Tango Gameworks / Bethesda Softworks)

Mejor Interpretación: Neil Newbon, Baldur’s Gate 3

Innovación en Accesibilidad: Forza Motorsport (Turn 10 Studios / Xbox Game Studios)

Juegos de Impacto: Tchia (Awaceb / Kepler Interactive)

Mejor Juego en Desarrollo Constante: Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)

Mejor Apoyo de la Comunidad: Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Mejor Juego Independiente: Sea of Stars (Sabotage Studio)

Mejor Debut de un Juego Indie: Cocoon (Geometric Interactive / Annapurna Interactive)

Mejor Juego Móvil: Honkai: Star Rail (HoYoverse)

Mejor Juego de Realidad Virtual o Realidad Aumentada: Resident Evil Village VR Mode (Capcom)

Mejor Juego de Acción: Armored Core VI: Fires of Rubicon (FromSoftware / Bandai Namco)

Mejor Juego de Acción/Aventuras: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD / Nintendo)

Mejor Juego RPG (de rol): Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Mejor Juego de Pelea: Street Fighter 6 (Capcom)

Mejor Juego Familiar: Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD / Nintendo)

Mejor Juego de Simulación/Estrategia: Pikmin 4 (Nintendo EPD / Nintendo)

Mejor Juego de Deportes/Carreras: Forza Motorsport (Turn 10 Studios / Xbox Game Studios) - GANADOR

Mejor Multijugador: Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Juego Más Anticipado: Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Creador de Contenido del Año: IronMouse

Mejor Juego de eSports: Valorant (Riot Games)

Mejor Atleta de eSports: Lee “Faker” Sang-hyeok (League of Legends)

Mejor Equipo de eSports: JD Gaming (League of Legends)

Mejor Entrenador de eSports: Christine “potter” Chi (Evil Geniuses – Valorant)

Mejor Evento de eSports: 2023 League of Legends World Championship

Los momentos más emblemáticos de los The Game Awards 2023

Uno de los momentos más emblemáticos de The Game Awards 2023 es el primer vistazo que se le dio al nuevo proyecto de Hideo Kojimma, el cual está desarrollándose para consollas Xbox y PC. Este juego de terror promete ser uno de los más emocionantes del 2024 y por el tráiler podemos darnos ya una idea de que sí lo será.

Otros anuncios importantes de la premiación fue la revelación de diferentes videojuegos como Last Sentinel, Jurassic Park Survival, Dragon Ball Z Sparking Zero, Senua´s Saga: Hellblade 2, entre otros.

