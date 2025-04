Llevar tu celular a cualquier destino que viajes ya es vital para mantenerte en contacto con tus familiares y amigos, para buscar lugares para visitar dentro del país que estés, para buscar otras posibilidades de alojamiento, para entretenerte con él, o para capturar cada momento de tu viaje para después compartirlo.

En ocasiones puede ocurrir que te distraigas, que se te caiga o que te roben tu celular y que te cause más preocupación estando en un lugar que no conoces, pero no pierdas la calma, te damos unos consejos para poder encontrarlo, cómo reportar la pérdida o el robo.

Herramienta esencial para tus viajes al extranjero, tu celular. Foto: Unsplash

¿Cómo encontrar tu celular si lo perdiste en otro país?

Android

Como primer paso, para hacer antes de viajar, Google recomienda verificar que esté activo el servicio de “Encontrar mi dispositivo” por medio de la siguiente ruta en la configuración de tu celular:

Google > Todos los servicios > Seguridad del dispositivo y personal > Encontrar mi dispositivo. Una vez que hayas cerciorado que tengas prendida esta función ya estarás prevenido en caso de pérdida o robo.

Para encontrar tu dispositivo Android, busca en Google “Encontrar tu móvil” desde tu computadora, entra al segundo enlace. Accede a tu cuenta de Gmail que tienes. Ya cuando entres aparecerá un mapa con la última ubicación que se registró y hace cuánto tiempo estuvo ahí.

Tendrá opciones como reproducir audio para encontrarlo, proteger el dispositivo y reiniciarlo de fábrica.

iOS

Apple igual aconseja activar la función de “Encontrar dispositivo” entrando a los ajustes, después a tu cuenta de Apple, después a “Encontrar mi iPhone”, activa esta función y las de “Encontrar mi red”, “Enviar última ubicación” y también activa “Compartir mi ubicación”. Una vez hayas configurado tu iPhone así estarás prevenido en caso de pérdida o robo.

Desde tu computadora entra a iCloud, buscando en Google, inicia sesión con tu ID de Apple Una vez hayas entrado, En la parte superior derecha, a un lado de tu foto de perfil, estará un ícono con varios cuadrados y estará “Encontrar mi iPhone” o deslizando hacía abajo aparecerá lo mismo.

Se abrirá un mapa con todos los dispositivos que tengan registrada tu cuenta de Apple, selecciona el que quieras encontrar y aparecerá un menú que te indica dónde está tu dispositivo, hace cuánto se registró, también que te permite reproducir un sonido, marcarlo como perdido, borrarlo o quitarlo de tu cuenta.

Encuentra tus dispositivos desde tu computadora. Foto: Unsplash

¿Qué puedo hacer si no puedo recuperar mi celular?

Si has perdido tu celular y no lo puedes recuperar, puedes ocupar cualquiera de las opciones que Android o iOS te ofrecen. Android te permite proteger tu celular o reiniciarlo de fábrica para evitar el robo de datos; iOS cuando marcas un dispositivo como perdido lo bloquea con un código, para evitar lo mismo.

Cuando vayas a denunciar la pérdida o el robo recuerda siempre tener a la mano el número de identificación de tu dispositivo, conocido con IMEI, este te permite hasta bloquear el uso del celular por completo, es decir, queda como obsoleto para la persona que lo haya encontrado o robado.

Lo más importante es recuperar tu número por si lo tienes asociado con aplicaciones o información importante, y cambiar las contraseñas de tus apps.

Recuerda mantener una copia de seguridad activa constantemente para poder recuperar los datos de ese dispositivo desde otro nuevo.

