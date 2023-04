Desde el 1 de abril, está en vigencia la normativa que requiere la emisión de CFDIs (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), también conocidos como facturas electrónicas, en su versión 4.0.

A pesar de ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aún no ha bloqueado sus servicios para la generación online de CFDIs en su versión 3.3.

SAT anuncia prórroga para emisión de CFDI versión 3.3

Recientemente, el SAT anunció nuevas prórrogas para cumplir con algunas obligaciones fiscales. Estableció una extensión de plazo hasta el 30 de junio, pero solo para las personas físicas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y para los empleadores que emiten CFDI de nómina, permitiéndoles continuar emitiendo comprobantes en la versión 3.3. Es importante destacar que esta prórroga no se aplica a otros tipos de CFDIs.

Desafortunadamente, como consecuencia de esto, algunas empresas aún están emitiendo CFDIs en su versión 3.3, lo cual implica un riesgo significativo tanto para el cumplimiento fiscal de los emisores de estas facturas, como para la capacidad de deducción de aquellos que las reciben.

“Consideramos que la situación es grave, hemos detectado que un 4% de los CFDIs están siendo emitidos todavía en versión 3.3, nuestras proyecciones indican que podría crecer hasta el 6% si el SAT no deshabilita por completo la creación de este tipo de comprobantes” advirtió Rafael Soto, CEO de Box Factura, “de acuerdo con la normatividad vigente estos CFDIs se convierten en no deducibles, por lo que no podrán ser acreditados”.

Los riesgos de recibir facturas electrónicas versión 3.3

Por ejemplo, si una empresa recibe una factura o complemento de gastos en su versión 3.3, que ha sido timbrado después del 1 de abril, esta no será deducible. Si el monto de ese CFDI es de 11,000 pesos, la empresa no podrá contabilizar el IVA, lo que le obligaría a pagar 2,070 pesos de su propio bolsillo.

Además, si ese CFDI es registrado en el sistema contable, esto podría generar sanciones, recargos e incluso una auditoría por parte del SAT.

¿Qué hacer para evitar problemas?

En vista de esta situación, las empresas deberán revisar cuidadosamente la versión y la fecha de emisión de los CFDIs para asegurarse de que los comprobantes fiscales hayan sido emitidos correctamente, es decir, en su versión 4.0 si son posteriores al 1 de abril. Si se reciben en versión 3.3 y fueron creados después de dicha fecha, será necesario solicitar una refacturación al proveedor o emisor del comprobante.

Esta situación representa un desafío significativo para las PyMEs, ya que ahora se ven obligadas a invertir más tiempo en revisar minuciosamente cada factura electrónica recibida.

El problema se vuelve más complicado cuando se manejan grandes volúmenes de facturas, por lo que resulta crucial utilizar herramientas tecnológicas especializadas para automatizar dicho proceso de revisión.

Verifica las facturas en versión 3.3 con esta app

Con el objetivo de apoyar a las PyMEs en esta tarea, Box Factura ofrece una solución a través de su aplicación Descarga Masiva Gratis. Esta herramienta no solo analiza los nuevos campos de CFDI 4.0, sino que también verifica que las facturas en versión 3.3 hayan sido emitidas antes de su fecha de expiración.

Con esta herramienta, las empresas pueden descargar más de 2 mil CFDIs diarios y recuperar más XMLs que el límite establecido por el SAT. Además, la herramienta automatiza el análisis de cada CFDI recibido y genera un informe para detectar si hay algún dato incorrecto, evitando errores comunes en campos como el código postal o el régimen fiscal.

Lo mejor de todo es que la aplicación está disponible de manera gratuita y no requiere de activaciones o licencias adicionales. Box Factura se encarga de mantenerla actualizada automáticamente ante los cambios del SAT, sin costo alguno para el usuario.

