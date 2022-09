Efigenia Ramos, la asistente personal de la actriz Silvia Pinal, negó, en entrevista con EL UNIVERSAL, que la primera actriz esté enferma de neumonía.

Fue la conductora Maxime Woodside quien informó durante su programa "Todo para la mujer" que la actriz del cine de oro estaba enfrentando esta enfermedad por lo que no pudo asistir este domingo a una reunión en la que se encontraron varias famosas.

Sin embargo, hoy Ramos informó que Pinal se encuentra bien y en casa: "Aquí todo está bien, ella tiene un poco de tos pero ya está saliendo de la tos", afirmó.

Anteriormente se dijo que su hija mayor, la actriz Sylvia Pasquel también había informado sobre el estado de salud de su mamá, quien aseguró: sólo tiene tos.

"El doctor había dicho que no podía salir mi mamá que porque ahorita tenía una tos, pero no quería que se complicara y se fuera a convertir en una neumonía. Pero de eso a que tenga neumonía hay un gran paso y en un gran trecho… No está grave está en su casita y acabo de comer con ella, lo único que tenemos es tos, toda la familia tenemos tos", detalló Pasquel, según El Capitalino.

Por su parte Efigenia garantizó que la también conductora ha estad vigilada por SUS médicos desde hace varios días y siguiendo un tratamiento que le ha funcionado en su mejoría que tiene que ver con la garganta.

Además informó que la tarde de este 26 de septiembre la matriarca de la dinastía Pinal disfrutó de sus alimentos en tranquilidad.

"Desde la semana pasada la vio el doctor y dijo que sólo era garganta irritada, ahora mismo estamos comiendo", contó Efi, como la nombra de cariño la actriz.

Este medio contactó también a los hijos de la actriz de cine y televisión, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, quienes aún no dan respuesta sobre la salud de la también política mexicana.

