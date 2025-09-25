Más Información

Tribunal salva a José Luis Abarca exalcalde de Iguala; frena ejecución de sentencia de 92 años por secuestro

Coordenadas en Tailandia, entre pifias en concesiones

Hacienda niega responsabilidad en endeudamiento de Pemex; insiste en que no habrá aumento de impuestos

Yerno de Trump se asocia con el exsecretario Luis Videgaray; lanzan startup de IA para empresas y gobierno

Peña Nieto no quiso gobernar, dejó el país en manos de Videgaray y Osorio Chong: Elba Esther Gordillo

Entre coronas y rezos velan en Perote, Veracruz, a Jesús Israel, víctima del ataque en CCH Sur

Fiscalías de CDMX y Edomex ubican casa donde habrían permanecido secuestrados B-King y DJ Regio Clown

Lo que se sabe de la ruta que siguieron los DJ colombianos, B-King y Regio Clown hacia el Edomex

Hoy, en : destapamos el clásico “echarle la bolita”: ahora acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos en la entrega de medicamentos. Mientras tanto, en la Calzada Ignacio Zaragoza, pipas siguen circulando a dos semanas de la tragedia en el Puente de la Concordia como si nada hubiera pasado. En Hermosillo, el calor rompe termómetros con más de 44 grados y sensación de 47, y en Durango confirman un brote de sarampión en un rancho agrícola. En el mundo de los billetes, Fernando Chico Pardo compra el 25% de Banamex, y en el lado más pop, Rihanna enternece las redes al anunciar con una foto el nacimiento de su primera hija.

Noticias serias con una pizca de humor, dale play y... ¡Entérate!

