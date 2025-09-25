Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: destapamos el clásico “echarle la bolita”: ahora acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos en la entrega de medicamentos. Mientras tanto, en la Calzada Ignacio Zaragoza, pipas siguen circulando a dos semanas de la tragedia en el Puente de la Concordia como si nada hubiera pasado. En Hermosillo, el calor rompe termómetros con más de 44 grados y sensación de 47, y en Durango confirman un brote de sarampión en un rancho agrícola. En el mundo de los billetes, Fernando Chico Pardo compra el 25% de Banamex, y en el lado más pop, Rihanna enternece las redes al anunciar con una foto el nacimiento de su primera hija.

Noticias serias con una pizca de humor, dale play y... ¡Entérate!