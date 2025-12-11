Más Información

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Trump arrecia presión por agua; Sheinbaum: se llegara a un acuerdo

Sinaloa: ven en ataques a vivienda táctica para marcar territorio

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Empresarios impulsarán 10 proyectos insignia que están “atorados”, informa Medina Mora

Ponchallantas llegan a Viaducto Bicentenario

¿Fan del futbol? CDMX tendrá placas vehiculares conmemorativas del Mundial de 2026; aquí te decimos cómo puedes tener una

¡No olvides el suéter! Alertan por bajas temperaturas los días 11 y 12 de diciembre en CDMX

En este episodio te contamos cómo Taibo se aventó a regalar libros por 25 millones de pesos a países “cuates”, mientras en el panorama internacional EU incauta un petrolero y María Corina Machado llega a Oslo entre aplausos y tensión política. Además, en México preocupa una nueva táctica de ataques a viviendas, la Pasión de Cristo en Iztapalapa recibe el reconocimiento mundial que muchos esperaban, y la Profeco entra al quite pidiendo claridad en la venta de boletos para el México vs Portugal. Un episodio con política, cultura… y uno que otro caos. Dale play y... ¡Entérate!

