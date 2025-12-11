En este episodio te contamos cómo Taibo se aventó a regalar libros por 25 millones de pesos a países “cuates”, mientras en el panorama internacional EU incauta un petrolero y María Corina Machado llega a Oslo entre aplausos y tensión política. Además, en México preocupa una nueva táctica de ataques a viviendas, la Pasión de Cristo en Iztapalapa recibe el reconocimiento mundial que muchos esperaban, y la Profeco entra al quite pidiendo claridad en la venta de boletos para el México vs Portugal. Un episodio con política, cultura… y uno que otro caos. Dale play y... ¡Entérate!