Hoy en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Cinco familias son señaladas como principales lavadoras de dinero de Los Chapitos. En España, un accidente de trenes deja decenas de muertos. En México, el Proyecto Milpillas reaviva el conflicto por el agua, mientras vendedores ambulantes desafían acuerdos con el Gobierno. Además, Pemex aumenta 66% su inversión en fracking, y en redes tunden a Cristina Saralegui por apoyar a Julio Iglesias.

Información clara, rápida y al punto. Dale play y... ¡Entérate!