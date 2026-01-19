Más Información
Reducir presupuesto del INE no afecta su autonomía, defiende Luisa Alcalde; “reforma electoral no es un capricho”, dice
Reforma electoral le abre la puerta al dinero del crimen organizado, señala PAN; advierte “proyecto de control político”
ICE busca a exagente de la Policía Federal ligado al Cártel de Sinaloa; lo acusan de supervisar cargamentos de cocaína
Suprema Corte avala cobro a quienes contaminen ríos con aguas residuales; pide a empresas implementar medidores de descargas
Riqueza de ultrarricos creció tres veces más rápido en 2025; era Trump agravó desigualdad, señala Oxfam
Hoy en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Cinco familias son señaladas como principales lavadoras de dinero de Los Chapitos. En España, un accidente de trenes deja decenas de muertos. En México, el Proyecto Milpillas reaviva el conflicto por el agua, mientras vendedores ambulantes desafían acuerdos con el Gobierno. Además, Pemex aumenta 66% su inversión en fracking, y en redes tunden a Cristina Saralegui por apoyar a Julio Iglesias.
