Pagaron 3.4 mdp por blindar Palacio ante marcha de Generación Z

Reducir presupuesto del INE no afecta su autonomía, defiende Luisa Alcalde; “reforma electoral no es un capricho”, dice

Reforma electoral le abre la puerta al dinero del crimen organizado, señala PAN; advierte “proyecto de control político”

ICE busca a exagente de la Policía Federal ligado al Cártel de Sinaloa; lo acusan de supervisar cargamentos de cocaína

Suprema Corte avala cobro a quienes contaminen ríos con aguas residuales; pide a empresas implementar medidores de descargas

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el accidente deja al menos 21 muertos

Riqueza de ultrarricos creció tres veces más rápido en 2025; era Trump agravó desigualdad, señala Oxfam

Declaran estado de sitio en Guatemala; pandillas matan a ocho policías tras motines carcelarios

Hoy en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Cinco familias son señaladas como principales lavadoras de dinero de Los Chapitos. En España, un accidente de trenes deja decenas de muertos. En México, el Proyecto Milpillas reaviva el conflicto por el agua, mientras vendedores ambulantes desafían acuerdos con el Gobierno. Además, Pemex aumenta 66% su inversión en fracking, y en redes tunden a Cristina Saralegui por apoyar a Julio Iglesias.

