EU alerta a ciudadanos por riesgo de terrorismo en México incluyendo a CDMX; sólo recomienda viajar a Campeche y Yucatán
Embajada de EU destaca "mano firme" de Sheinbaum contra el crimen organizado tras envío de 26 narcos; agradece "valiente cooperación"
SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad
Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma
Alianza de Medios Mx celebra protección de la Corte a columnas de opinión; “es un avance a la democracia en México”, reconoce
Suman 200 viviendas afectadas por recientes lluvias en GAM y Venustiano Carranza: Myriam Urzúa; hubo "exceso de precipitación", afirma
Periodistas y activistas mexicanos protestan por asesinato de comunicadores en Gaza; llaman a no normalizar la guerra
Donald Trump firmó, en secreto, una órden ejecutiva que autoriza al Pentágono a preparar ataques militares contra cárteles, ahora designados como organizaciones terroristas, incluyendo a los mexicanos. ¿Escalada antinarco o riesgo geopolítico? Mary Beth Sheridan, corresponsal para México y Centroamérica del Washington Post, nos habla al respecto.
En otros temas: La Fiscalía General de la República apelará la libertad de Israel Vallarta; Alejandro Gertz Manero alega “obligación moral, ética y jurídica” / De meme a movimiento: el presidente Emmanuel Macron de Francia enfrenta enojo fiscal que empezó como un meme.