Donald Trump firmó, en secreto, una órden ejecutiva que autoriza al Pentágono a preparar ataques militares contra cárteles, ahora designados como organizaciones terroristas, incluyendo a los mexicanos. ¿Escalada antinarco o riesgo geopolítico? Mary Beth Sheridan, corresponsal para México y Centroamérica del Washington Post, nos habla al respecto.

En otros temas: La Fiscalía General de la República apelará la libertad de Israel Vallarta; Alejandro Gertz Manero alega “obligación moral, ética y jurídica” / De meme a movimiento: el presidente Emmanuel Macron de Francia enfrenta enojo fiscal que empezó como un meme.