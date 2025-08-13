Más Información

EU alerta a ciudadanos por riesgo de terrorismo en México incluyendo a CDMX; sólo recomienda viajar a Campeche y Yucatán

Embajada de EU destaca "mano firme" de Sheinbaum contra el crimen organizado tras envío de 26 narcos; agradece "valiente cooperación"

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

Alianza de Medios Mx celebra protección de la Corte a columnas de opinión; “es un avance a la democracia en México”, reconoce

Suman 200 viviendas afectadas por recientes lluvias en GAM y Venustiano Carranza: Myriam Urzúa; hubo "exceso de precipitación", afirma

Periodistas y activistas mexicanos protestan por asesinato de comunicadores en Gaza; llaman a no normalizar la guerra

Matan a dos personas durante asalto en Veracruz; hay dos heridos de gravedad, entre ellos, un niño de 5 años

Donald Trump firmó, en secreto, una órden ejecutiva que autoriza al Pentágono a preparar ataques militares contra cárteles, ahora designados como organizaciones terroristas, incluyendo a los mexicanos. ¿Escalada antinarco o riesgo geopolítico? Mary Beth Sheridan, corresponsal para México y Centroamérica del Washington Post, nos habla al respecto.

En otros temas: La Fiscalía General de la República apelará la libertad de Israel Vallarta; Alejandro Gertz Manero alega “obligación moral, ética y jurídica” / De meme a movimiento: el presidente Emmanuel Macron de Francia enfrenta enojo fiscal que empezó como un meme.

