Más Información
Morena analiza disminución de pluris y elección popular de consejeros del INE: Monreal; serán revisadas en la reforma electoral, dice
Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos
Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos
Banxico se despide de 2025 con otro recorte a la tasa de interés; queda en 7% por ajuste de 25 puntos base
Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura
Trump insiste que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela; “no es para tanto"
¡Bienvenidos a Línea de Fondo!
Por fin tenemos campeón del futbol mexicano: merecido bicampeonato para los Diablos Rojos del Toluca que sin duda han sido el mejor equipo del último año dando fin a la hegemonía del América y despachando en una cardiaca tanda de penales a los poderosos Tigres, copado de figuras.
Es así que los "choriceros" empatan en títulos de liga a las Chivas del Guadalajara y se consolidan como uno de los clubes más ganadores del balompié nacional. Pero, ¿se le seguirá regateando el mote de equipo grande? ¿La grandeza de los 4 más populares en México, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, va más allá de los títulos conseguidos? Aquí en su podcast , obvio que lo platicamos.
Lo que también dio mucho de que hablar fue el pleito originado en esa final entre David Faitelson y el entrenador rojo Antonio "Turco" Mohamed. La reyerta traspasó televisoras y se le ha dado incluso más cobertura a dicho desencuentro que al partido. ¿Escándalo desmedido y oportuno para narrativas televisivas? También de eso charlamos con ese toque ácido y polémico que nos caracteriza
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]