Por fin tenemos campeón del futbol mexicano: merecido bicampeonato para los Diablos Rojos del Toluca que sin duda han sido el mejor equipo del último año dando fin a la hegemonía del América y despachando en una cardiaca tanda de penales a los poderosos Tigres, copado de figuras.

Es así que los "choriceros" empatan en títulos de liga a las Chivas del Guadalajara y se consolidan como uno de los clubes más ganadores del balompié nacional. Pero, ¿se le seguirá regateando el mote de equipo grande? ¿La grandeza de los 4 más populares en México, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, va más allá de los títulos conseguidos? Aquí en su podcast , obvio que lo platicamos.

Lo que también dio mucho de que hablar fue el pleito originado en esa final entre David Faitelson y el entrenador rojo Antonio "Turco" Mohamed. La reyerta traspasó televisoras y se le ha dado incluso más cobertura a dicho desencuentro que al partido. ¿Escándalo desmedido y oportuno para narrativas televisivas? También de eso charlamos con ese toque ácido y polémico que nos caracteriza