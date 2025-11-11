Más Información

Autoridades de Michoacán investigan por qué fue abatido el asesino de Carlos Manzo y revisan actuación de escoltas

Plan Michoacán inicia con operativos: caen 5 presuntos criminales en el estado por distintos delitos

La Iglesia debe ser parte del proceso de paz: obispo

Centro de Vacunación UNAM 2025 registra alta afluencia en primer día; aplican dosis contra COVID-19, influenza y sarampión

Copa Mundial de Futbol 2026; tres ciudades, 13 partidos e inversión millonaria, datos clave para México

“Mi objetivo es que la gente viva mejor”: Alessandra Rojo de la Vega

“Tlalpan parece peor que pista de Go-Karts”

Plan Michoacán es diferente a estrategias de Calderón y Peña, defiende Ramírez Bedolla; resalta “acción directa” de Sheinbaum

Morena propone que la revocación de mandato presidencial se realice junto con las elecciones intermedias del 2027. La oposición acusa que detrás de la propuesta hay un intento de manipulación electoral. ¿Consulta ciudadana o estrategia política? Mauricio Merino, analista y columnista, nos habla al respecto.

En otros temas:

El Gobierno federal presentó el Plan Michoacán, una estrategia que combina el envío del Ejército e inversión público-privada para atender temas sociales / Congreso de Estados Unidos alcanza acuerdo para poner fin al cierre de gobierno más largo de su historia.

