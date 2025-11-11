Más Información
Autoridades de Michoacán investigan por qué fue abatido el asesino de Carlos Manzo y revisan actuación de escoltas
Plan Michoacán inicia con operativos: caen 5 presuntos criminales en el estado por distintos delitos
Centro de Vacunación UNAM 2025 registra alta afluencia en primer día; aplican dosis contra COVID-19, influenza y sarampión
Copa Mundial de Futbol 2026; tres ciudades, 13 partidos e inversión millonaria, datos clave para México
Morena propone que la revocación de mandato presidencial se realice junto con las elecciones intermedias del 2027. La oposición acusa que detrás de la propuesta hay un intento de manipulación electoral. ¿Consulta ciudadana o estrategia política? Mauricio Merino, analista y columnista, nos habla al respecto.
El Gobierno federal presentó el Plan Michoacán, una estrategia que combina el envío del Ejército e inversión público-privada para atender temas sociales / Congreso de Estados Unidos alcanza acuerdo para poner fin al cierre de gobierno más largo de su historia.
