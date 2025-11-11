Morena propone que la revocación de mandato presidencial se realice junto con las elecciones intermedias del 2027. La oposición acusa que detrás de la propuesta hay un intento de manipulación electoral. ¿Consulta ciudadana o estrategia política? Mauricio Merino, analista y columnista, nos habla al respecto.

En otros temas:

El Gobierno federal presentó el Plan Michoacán, una estrategia que combina el envío del Ejército e inversión público-privada para atender temas sociales / Congreso de Estados Unidos alcanza acuerdo para poner fin al cierre de gobierno más largo de su historia.