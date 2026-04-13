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Arrancan en Washington DC las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y lo hacen en un momento que, sin ser abiertamente crítico, está cargado de una palabra que se repite cada vez con más frecuencia en los círculos financieros: incertidumbre. Gabriel Farfán Mares, académico de la Universidad de Georgetown, nos habla al respecto.

En otros temas:

Derrota contundente del actual primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, tras 16 años consecutivos en el poder / Las negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán fracasaron luego de que Teherán se negara a aceptar las “líneas rojas” de Washington.

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