Embajador revisa condiciones de mexicanos detenidos en Israel; gestiona medicamentos y alista repatriación

Paco Ignacio Taibo II visita a Cristina Kirchner en Argentina en medio de su condena domiciliaria

Sheinbaum apuesta por tecnología; anuncia laboratorio de IA, drones y programa de satélites

Fallece el empresario Víctor Cruz Russek, esposo de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Monreal se dice “encorralado” en el Zócalo tras presunto “desaire” a Sheinbaum; así fue ese momento en marzo

Eduardo Antonio Parra: de pistoleros famosos y criminales en la sombra

Morir en la arena: adelanto editorial de la nueva novela de Leonardo Padura

De cara a la oscuridad: reseña de La palabra más monstruosa de Marlene Navarro Guevara

Hoy, las redes sociales no solo son foros de intercambio, también son instrumentos de manipulación política. Con imágenes fabricadas con inteligencia artificial y hashtags virales, la indignación digital borra cualquier frontera entre realidad y ficción. Raúl Trejo Delarbre, periodista y escritor, nos habla al respecto.

