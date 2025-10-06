Hoy, las redes sociales no solo son foros de intercambio, también son instrumentos de manipulación política. Con imágenes fabricadas con inteligencia artificial y hashtags virales, la indignación digital borra cualquier frontera entre realidad y ficción. Raúl Trejo Delarbre, periodista y escritor, nos habla al respecto.

