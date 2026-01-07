La detención de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en un clima de incertidumbre que afecta a miles de ciudadanos. La falta de información clara sobre el rumbo político y social del país ha generado miedo y desconcierto, pues muchos venezolanos no saben qué está ocurriendo ni qué sigue ahora que Maduro ya no está. Mariate Arnal, venezolana en México, nos habla al respecto.

En otro tema:

En París se reunieron más de 40 líderes para definir garantías de seguridad para Ucrania, mientras las tensiones por las declaraciones de Trump y su asesor Stephen Miller sobre Groenlandia tensan todavía más el ambiente.