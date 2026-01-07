Más Información

EU, política bajo presión electoral

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela; rinde homenaje a "jóvenes mártires" que defendieron a Maduro

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Retienen a diputada en garita de Calexico; intentó cruzar 800 mil pesos sin declarar

Renuncia magistrada Josefina Pérez y cercana a Zaldívar al Órgano de Administración Judicial; fue electa por voto popular

Crece reclutamiento de menores por el crimen organizado

La detención de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en un clima de incertidumbre que afecta a miles de ciudadanos. La falta de información clara sobre el rumbo político y social del país ha generado miedo y desconcierto, pues muchos venezolanos no saben qué está ocurriendo ni qué sigue ahora que Maduro ya no está. Mariate Arnal, venezolana en México, nos habla al respecto.

En otro tema:

En París se reunieron más de 40 líderes para definir garantías de seguridad para Ucrania, mientras las tensiones por las declaraciones de Trump y su asesor Stephen Miller sobre Groenlandia tensan todavía más el ambiente.

