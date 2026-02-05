Pese a la promesa del Gobierno federal de que el AIFA resolvería la saturación del AICM, el sistema aeroportuario actual sigue deteriorado. Especialistas han señalado que se deben explorar alternativas viables hacia el futuro dado que el aeropuerto Benito Juárez llegará a punto de quiebre si no se atiende el problema. María Larriva, especialista en tráfico aéreo, incidentes y accidentes; nos habla al respecto.

