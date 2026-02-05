Más Información
Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco
CDMX trabajará con empresarios para aplicar "home office" en el Mundial 2026; Frausto detalla plan turístico en Con los de Casa
Pese a la promesa del Gobierno federal de que el AIFA resolvería la saturación del AICM, el sistema aeroportuario actual sigue deteriorado. Especialistas han señalado que se deben explorar alternativas viables hacia el futuro dado que el aeropuerto Benito Juárez llegará a punto de quiebre si no se atiende el problema. María Larriva, especialista en tráfico aéreo, incidentes y accidentes; nos habla al respecto.
