Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Analizamos por qué la reforma electoral de Claudia Sheinbaum se tambalea ante la disputa por la reducción de plurinominales y el recorte a partidos, poniendo en duda la mayoría calificada en el Congreso; revisamos la caída del séptimo presidente de Perú en 10 años en medio de su crisis política; la golpiza de uniformados a un joven en Peribán, Michoacán, caso que ya investiga el Ministerio Público tras la intervención de Sedena; el desplome de 24% en la inversión productiva de la CFE en 2025 y sus riesgos; y la polémica por la ausencia de Sergio Mayer en el Congreso para entrar a “La casa de los famosos”, que encendió las redes.