Hoy en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: ponemos lupa a los temas que marcaron la agenda: Pemex compra gasolina barata y la vende cara, mientras Polymarket enciende alertas por opacidad y posibles riesgos de lavado de dinero. Analizamos la salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado con su ya famosa frase “soy un soldado de la 4T”, la crisis del Issstezac atrapada entre la legalidad y la quiebra financiera, y la llegada —tras 11 años de retrasos— del Tren Interurbano México-Toluca a su parada final. Y para cerrar con ritmo, Bad Bunny se lleva el Grammy al Mejor Álbum del Año. Política, dinero, trenes y reguetón: porque en este país todo pasa… en el mismo vagón. 🎙️🚆😎 Dale play y... ¡Entérate!