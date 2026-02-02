Más Información

PAN acusa a Morena de encubrir responsables del Tren Interoceánico; advierte “problema de credibilidad” en avances de la FGR

Adán Augusto, de ser "corcholata" presidencial a pasar factura en el Senado; así el balance de Noroña, Monreal, Velasco... y Ebrard

"Fue una mala decisión que Adán Augusto dejara la coordinación", señala Noroña; “es un gran operador político”

Ven en CNDH ente ausente y al servicio del gobierno

Sheinbaum anuncia cambios en su mañanera de mañana lunes 2 de febrero; será a las 8:00 en la Cineteca de Chapultepec

Tras 11 años, el tren interurbano llega a la parada final

Crisis del Issstezac: entre la legalidad y la quiebra

Se registra ola de incendios de autos en Guadalajara; vecinos y bomberos controlan el fuego

Hoy en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: ponemos lupa a los temas que marcaron la agenda: Pemex compra gasolina barata y la vende cara, mientras Polymarket enciende alertas por opacidad y posibles riesgos de lavado de dinero. Analizamos la salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado con su ya famosa frase “soy un soldado de la 4T”, la crisis del Issstezac atrapada entre la legalidad y la quiebra financiera, y la llegada —tras 11 años de retrasos— del Tren Interurbano México-Toluca a su parada final. Y para cerrar con ritmo, Bad Bunny se lleva el Grammy al Mejor Álbum del Año. Política, dinero, trenes y reguetón: porque en este país todo pasa… en el mismo vagón. 🎙️🚆😎 Dale play y... ¡Entérate!

