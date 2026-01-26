El orden global queda claro que se está reacomodando a golpes, con un guión cada vez menos escrito en tratados y cada vez más en impulsos, amenazas y transacciones. Donald Trump llegó al Foro Económico de Davos a hacer lo que sabe: convertir el orden internacional en una negociación bilateral con micrófono. ¿En qué punto estamos y qué sigue? Nathan Wolf, diplomático y analista internacional, nos habla al respecto.

