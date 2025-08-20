Más Información
Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados
Lenia Batres celebra fin “neoliberal” del Poder Judicial; acusa a la Corte saliente de avalar violación a la Constitución
Poder Judicial resuelve que “Quién es Quién de las Mentiras” de AMLO violó derechos de críticos; destaca caso de Max Kaiser
DEA insiste que Proyecto Portero se realiza “en coordinación con nuestras contrapartes” en México; es para fortalecer "aplicación de la ley"
De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración
Bajo investigación, policía que disparó y mató a joven tras pelea en la Ciudad de México; video se hizo viral
Participaron 3 personas en crimen del influencer Camilo Ochoa "El Alucín": Secretaría de Seguridad de Morelos; Fiscalía cuenta con rostros de responsables
¡Entérate! La DEA quiere jugar su propio partido en México con la Operación Portero, pero Sheinbaum dice que no hay acuerdo ni cancha disponible. ¿Qué hay detrás de esta negativa? ¿Y qué implica para la relación bilateral en materia de seguridad?
Además, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: protesta trans en el Metro CDMX; Chávez Jr. regresa a México; se descarrila el Tren Maya; tensión EE. UU.–Venezuela; y Vicente Fernández Jr. será papá otra vez. ¡Dale play!