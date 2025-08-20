¡Entérate! La DEA quiere jugar su propio partido en México con la Operación Portero, pero Sheinbaum dice que no hay acuerdo ni cancha disponible. ¿Qué hay detrás de esta negativa? ¿Y qué implica para la relación bilateral en materia de seguridad?

Además, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: protesta trans en el Metro CDMX; Chávez Jr. regresa a México; se descarrila el Tren Maya; tensión EE. UU.–Venezuela; y Vicente Fernández Jr. será papá otra vez. ¡Dale play!