Más Información
“Hay que apoyar a la Presidenta; todavía es temporada de zopilotes”: los mensajes de AMLO a Sheinbaum en su reaparición
¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político
Santa llegó temprano al Congreso: diputados y senadores se autorregalan una Navidad de 208 millones… porque claro, se lo ganaron trabajando desde home office. En Michoacán blindan la ruta del limón contra el crimen, mientras la Línea A del Metro intenta ponerse al corriente pero sigue haciendo berrinche. Además, malas noticias para los traileros: San Luis Potosí supera a Puebla en robo de camiones pesados.
Y para cerrar con buena vibra… ¡Billy Idol cumple 70 años! Sí, el punk todavía aguanta más que el transporte público. Dale play y... ¡Entérate!
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]