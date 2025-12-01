Santa llegó temprano al Congreso: diputados y senadores se autorregalan una Navidad de 208 millones… porque claro, se lo ganaron trabajando desde home office. En Michoacán blindan la ruta del limón contra el crimen, mientras la Línea A del Metro intenta ponerse al corriente pero sigue haciendo berrinche. Además, malas noticias para los traileros: San Luis Potosí supera a Puebla en robo de camiones pesados.

Y para cerrar con buena vibra… ¡Billy Idol cumple 70 años! Sí, el punk todavía aguanta más que el transporte público. Dale play y... ¡Entérate!