Más Información
Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación
Cónsul de Colombia en México pide a FGR atraer el caso; "se requieren respuestas investigativas a la altura del crimen", dice
Brugada plantea realizar 24 obras de infraestructura hidráulica en Iztapalapa para prevenir inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp
La fuerza política de Javier Milei en Argentina ha sufrido un fuerte revés en las recientes elecciones de Buenos Aires, uno de los distritos más importantes del país. Vienen elecciones legislativas este mes y la duda es si Milei recuperará la credibilidad ante los electores que ahora dudan, o si los escándalos acabarán con su capital político. Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, nos habla al respecto.