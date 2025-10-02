Más Información

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Cancillería confirma tres mexicanos interceptados por Israel; van al sur de Tel Aviv, dice

Cónsul de Colombia en México pide a FGR atraer el caso; "se requieren respuestas investigativas a la altura del crimen", dice

“Soy un pésimo neoliberal”: Secretario de Hacienda ironiza durante comparecencia en el Senado

… y captan a Adán Augusto en el Senado viendo el partido del Barça

Brugada plantea realizar 24 obras de infraestructura hidráulica en Iztapalapa para prevenir inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Bomberos de CDMX tendrán unidad de rescate acuático

Grieta en Puente de la Concordia ya se encuentra “completamente cubierta”, asegura Secretaría de Gestión Integral del Agua

La fuerza política de Javier Milei en Argentina ha sufrido un fuerte revés en las recientes elecciones de Buenos Aires, uno de los distritos más importantes del país. Vienen elecciones legislativas este mes y la duda es si Milei recuperará la credibilidad ante los electores que ahora dudan, o si los escándalos acabarán con su capital político. Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, nos habla al respecto.

