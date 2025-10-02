La fuerza política de Javier Milei en Argentina ha sufrido un fuerte revés en las recientes elecciones de Buenos Aires, uno de los distritos más importantes del país. Vienen elecciones legislativas este mes y la duda es si Milei recuperará la credibilidad ante los electores que ahora dudan, o si los escándalos acabarán con su capital político. Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, nos habla al respecto.

