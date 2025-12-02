En México cada vez llegan más migrantes asiáticos en busca de nuevas oportunidades y el país está cambiando con ello. Además: el “Chapito” se declara culpable y confiesa haber drogado a El Mayo; la violencia pone en jaque las fiestas en Chilpancingo; autoridades buscan frenar la trata en las centrales camioneras; y pilotos mexicanos exigen que ya no les quiten chamba con tripulaciones extranjeras.

