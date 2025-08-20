Más Información
Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados
Lenia Batres celebra fin “neoliberal” del Poder Judicial; acusa a la Corte saliente de avalar violación a la Constitución
Poder Judicial resuelve que “Quién es Quién de las Mentiras” de AMLO violó derechos de críticos; destaca caso de Max Kaiser
DEA insiste que Proyecto Portero se realiza “en coordinación con nuestras contrapartes” en México; es para fortalecer "aplicación de la ley"
De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración
Bajo investigación, policía que disparó y mató a joven tras pelea en la Ciudad de México; video se hizo viral
Participaron 3 personas en crimen del influencer Camilo Ochoa "El Alucín": Secretaría de Seguridad de Morelos; Fiscalía cuenta con rostros de responsables
La DEA anunció una nueva ofensiva contra el narcotráfico, el llamado “Proyecto Portero”, en coordinación con el Gobierno mexicano… pero desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió negando cualquier acuerdo con la agencia estadounidense. ¿Cooperación o confrontación? David Saucedo, experto en temas de seguridad, nos habla al respecto.
En otros temas:
Fin de una era judicial: la Suprema Corte celebró su última sesión con su actual integración / Estados Unidos lanza operación militar para combatir el narcotráfico vinculado a Venezuela.