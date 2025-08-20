La DEA anunció una nueva ofensiva contra el narcotráfico, el llamado “Proyecto Portero”, en coordinación con el Gobierno mexicano… pero desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió negando cualquier acuerdo con la agencia estadounidense. ¿Cooperación o confrontación? David Saucedo, experto en temas de seguridad, nos habla al respecto.

En otros temas:

Fin de una era judicial: la Suprema Corte celebró su última sesión con su actual integración / Estados Unidos lanza operación militar para combatir el narcotráfico vinculado a Venezuela.