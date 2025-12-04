Más Información

EU restringe visados a transportistas mexicanos; los señala de "facilitar inmigración ilegal"

EU restringe visados a transportistas mexicanos; los señala de "facilitar inmigración ilegal"

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

Piden a la FGR atraer caso de 7 cuerpos localizados en límites de SLP y Zacatecas

Piden a la FGR atraer caso de 7 cuerpos localizados en límites de SLP y Zacatecas

¿En qué consiste la Ley de Aguas en México?; aquí los puntos clave

¿En qué consiste la Ley de Aguas en México?; aquí los puntos clave

¿Quién es “Rosita”, la dj venezolana que bloqueó y denunció la UIF?

¿Quién es “Rosita”, la dj venezolana que bloqueó y denunció la UIF?

A identificación, restos exhumados del Panteón Dolores

A identificación, restos exhumados del Panteón Dolores

Incertidumbre en la colonia que se resiste a ser la 4T

Incertidumbre en la colonia que se resiste a ser la 4T

Línea A del Metro suma 13 suspensiones en el servicio

Línea A del Metro suma 13 suspensiones en el servicio

Diciembre marca el inicio del último periodo vacacional del año, una época que para el sector turístico es sumamente relevante. Pero, ¿cómo se encuentra México en materia turística? ¿Cuáles son los retos que enfrentamos? Braulio Arsuaga, director general de Grupo Presidente y ex presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, nos habla al respecto.

En otros temas:

Sin sorpresas: el Senado de la República eligió a Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República / Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron ayer con Vladímir Putin, buscando alcanzar el “plan de paz” impulsado por Donald Trump en el conflicto Rusia-Ucrania.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]