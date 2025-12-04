Diciembre marca el inicio del último periodo vacacional del año, una época que para el sector turístico es sumamente relevante. Pero, ¿cómo se encuentra México en materia turística? ¿Cuáles son los retos que enfrentamos? Braulio Arsuaga, director general de Grupo Presidente y ex presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, nos habla al respecto.

En otros temas:

Sin sorpresas: el Senado de la República eligió a Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República / Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron ayer con Vladímir Putin, buscando alcanzar el “plan de paz” impulsado por Donald Trump en el conflicto Rusia-Ucrania.