El Gobierno Federal anunció un nuevo impuesto a las compras en línea provenientes de empresas chinas. El trasfondo parece ser geopolítico: Washington acusa a Pekín de usar la frontera mexicana como “puerta trasera” para inundar el mercado estadounidense con productos baratos. Pero, ¿cómo afectará esto a nuestro bolsillo? Juan Carlos Baker, socio fundador de Ansley Consultores, nos habla al respecto,

En otros temas:

Andy López Beltrán rompe el silencio sobre su viaje a Japón: acusa a la oposición de mandarlo a espiar / En Estados Unidos entran en vigor los nuevos aranceles de entre el 10 y 50 por ciento a decenas de países.