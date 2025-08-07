Más Información
Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal
"El Patrón" obtiene segunda vinculación a proceso por atentado contra Ciro Gómez; le ratifican prisión preventiva
No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco
Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"
Tormenta Tropical Ivo avanza por el Pacífico; afecta 3 estados y podría intensificarse a huracán categoría 1
"Lord Elevador": difunden video de brutal agresión contra mujer en Cuajimalpa; abogados agradecen atención de fiscalías de CDMX y Edomex
El Gobierno Federal anunció un nuevo impuesto a las compras en línea provenientes de empresas chinas. El trasfondo parece ser geopolítico: Washington acusa a Pekín de usar la frontera mexicana como “puerta trasera” para inundar el mercado estadounidense con productos baratos. Pero, ¿cómo afectará esto a nuestro bolsillo? Juan Carlos Baker, socio fundador de Ansley Consultores, nos habla al respecto,
En otros temas:
Andy López Beltrán rompe el silencio sobre su viaje a Japón: acusa a la oposición de mandarlo a espiar / En Estados Unidos entran en vigor los nuevos aranceles de entre el 10 y 50 por ciento a decenas de países.