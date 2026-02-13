Más Información
"Estás viendo tormenta, hijito, y no te hincas"; Ricardo Monreal le pide a su hermano Saúl desistir de la gubernatura de Zacatecas
"La instrucción es que no salga de la cárcel": Javier Duarte; acusa "tintes políticos" en su nuevo proceso penal
Captan en video a regidora de Ocotlán cargando y manoteando a mono araña; Profepa presenta denuncia penal por posesión ilegal
Estudiante apuñalado en Tláhuac; lo que se sabe del caso Jeremy, su estado de salud y qué delito investiga la Fiscalía CDMX
Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: el megaoperativo federal que desmanteló una red de huachicoleo en Veracruz con miles de litros de hidrocarburo y decenas de vehículos asegurados; la salida del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Minnesota tras detener a más de 4 mil personas; el aumento en la compra de cubrebocas y antivirales por el repunte de sarampión; y el testimonio de Roxana Castellanos explicando el hermetismo y los motivos detrás de la cancelación de la gira “Enrollados”. Un episodio con seguridad, migración, salud y entretenimiento, todo en un solo lugar. Dale play y... ¡Entérate!
