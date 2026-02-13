Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: el megaoperativo federal que desmanteló una red de huachicoleo en Veracruz con miles de litros de hidrocarburo y decenas de vehículos asegurados; la salida del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Minnesota tras detener a más de 4 mil personas; el aumento en la compra de cubrebocas y antivirales por el repunte de sarampión; y el testimonio de Roxana Castellanos explicando el hermetismo y los motivos detrás de la cancelación de la gira “Enrollados”. Un episodio con seguridad, migración, salud y entretenimiento, todo en un solo lugar. Dale play y... ¡Entérate!