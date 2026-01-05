Más Información

Una chavista al frente, en tiempos turbulentos; mira el perfil de Delcy Rodríguez

En Caracas, largas filas en comercios e incertidumbre

Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU

Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre; pedía a Trump meterlo preso "a ver si puede"

Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York; sigue EN VIVO la cobertura

Sheinbaum descarta intervención de EU en México; mantendrá política exterior pese a detención de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero hacia México; de esto lo acusa EU

Se vislumbra reforma electoral con sello de la 4T; así va la prospectiva para 2026

En una declaración que sacudió a la región y al mundo entero, el presidente Donald Trump aseguró que el ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela a Nicolás Maduro, luego de un “ataque a gran escala” contra el país sudamericano. El sistema internacional está diseñado, al menos en papel, para que una acción como esta no ocurra. Y cuando algo así ocurre, vale la pena preguntarnos ¿Qué queda de la soberanía? ¿Qué queda de las reglas? ¿Qué queda del argumento de que el poder tiene límites? En este episodio de Broojula, Jorge Castañeda, David Saucedo, Ricardo Pascoe, Gildardo López, Federico Berrueto, Brenda Estefan e Isnardo Bravo, nos comparten su análisis.

