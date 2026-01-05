En una declaración que sacudió a la región y al mundo entero, el presidente Donald Trump aseguró que el ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela a Nicolás Maduro, luego de un “ataque a gran escala” contra el país sudamericano. El sistema internacional está diseñado, al menos en papel, para que una acción como esta no ocurra. Y cuando algo así ocurre, vale la pena preguntarnos ¿Qué queda de la soberanía? ¿Qué queda de las reglas? ¿Qué queda del argumento de que el poder tiene límites? En este episodio de Broojula, Jorge Castañeda, David Saucedo, Ricardo Pascoe, Gildardo López, Federico Berrueto, Brenda Estefan e Isnardo Bravo, nos comparten su análisis.

