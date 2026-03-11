Aunque Washington insista en hablar de avances militares y de objetivos casi cumplidos en Irán, lo que empieza a verse en el tablero es otra cosa: esta guerra ya tiene dos ganadores indirectos y ninguno de los dos es Estados Unidos. Uno es Rusia y el otro es China. Brenda Estefan, analista internacional, nos habla al respecto.

En otros temas:

La reforma electoral de Sheinbaum llega al pleno entre tensiones y fracturas del oficialismo / Australia concede asilo a cinco futbolistas de la selección femenil iraní.