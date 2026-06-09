Podcast | 09-06-26 | 05:43 | Actualizada | 09-06-26 | 05:43 |

Faltan 2 días para la inauguración del Mundial. No solo será el torneo más grande de la historia: 48 selecciones, tres países anfitriones y millones de visitantes. También será, posiblemente, el más vigilado. ¿Cómo se construye un esquema de seguridad capaz de proteger a tanta gente, en tres países y bajo realidades tan complejas? Rodrigo Martínez-Celis, director ejecutivo de Seguridad y Protección Civil de la FIFA en México, nos habla al respecto.

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