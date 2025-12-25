En este episodio especial de Navidad nos tomamos una pausa del ritmo informativo para adentrarnos en el espíritu de estas fechas. Platicamos sobre el origen de la Navidad, cómo esta celebración ha evolucionado desde sus raíces históricas y religiosas hasta convertirse en una de las tradiciones más importantes en México y el mundo.

También analizamos cuánto gastan los mexicanos en Navidad, en qué se va el presupuesto (regalos, cenas, posadas y viajes) y cómo estas fechas impactan directamente en la economía familiar. Además, te compartimos recomendaciones prácticas y creativas de regalos, ideales para todos los gustos y bolsillos, sin perder el detalle ni el significado.

Y para cerrar con ambiente festivo, hacemos un recorrido por las películas navideñas más vistas de todos los tiempos, esos clásicos que no pueden faltar en casa y que año con año acompañan las reuniones familiares. Un episodio para informarte, reflexionar y disfrutar la Navidad con datos, contexto y mucha tradición.