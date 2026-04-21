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Lo que parecía un relevo institucional relativamente rutinario en la Reserva Federal se ha convertido en un episodio de confrontación abierta entre la Casa Blanca y la FED. Jerome Powell vs Donald Trump. ¿Puede la Reserva Federal seguir siendo independiente en un entorno político cada vez más polarizado? Jorge Suárez-Vélez, economista y analista financiero, nos habla al respecto.

En otro tema:

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, llega a México para avanzar con la revisión del TMEC.

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