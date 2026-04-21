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Brugada afirma que hay comunicación con PVEM y PT; diferencias políticas deberán resolverlas las dirigencias, señala
Lo que parecía un relevo institucional relativamente rutinario en la Reserva Federal se ha convertido en un episodio de confrontación abierta entre la Casa Blanca y la FED. Jerome Powell vs Donald Trump. ¿Puede la Reserva Federal seguir siendo independiente en un entorno político cada vez más polarizado? Jorge Suárez-Vélez, economista y analista financiero, nos habla al respecto.
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