Lo que parecía un relevo institucional relativamente rutinario en la Reserva Federal se ha convertido en un episodio de confrontación abierta entre la Casa Blanca y la FED. Jerome Powell vs Donald Trump. ¿Puede la Reserva Federal seguir siendo independiente en un entorno político cada vez más polarizado? Jorge Suárez-Vélez, economista y analista financiero, nos habla al respecto.

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