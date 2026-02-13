Más Información
"Estás viendo tormenta, hijito, y no te hincas"; Ricardo Monreal le pide a su hermano Saúl desistir de la gubernatura de Zacatecas
"La instrucción es que no salga de la cárcel": Javier Duarte; acusa "tintes políticos" en su nuevo proceso penal
Captan en video a regidora de Ocotlán cargando y manoteando a mono araña; Profepa presenta denuncia penal por posesión ilegal
Estudiante apuñalado en Tláhuac; lo que se sabe del caso Jeremy, su estado de salud y qué delito investiga la Fiscalía CDMX
¿Va a llevar a cabo Donald Trump un operativo militar en México, como ha amenazado, para atacar al crimen organizado? Suena como una pésima idea en casi cualquier manual de política exterior, pero cuando el presidente de Estados Unidos lo dice y lo repite, hay que tomarlo como un factor de riesgo. Mary Beth Sheridan, periodista; y Pamela Starr, investigadora asociada del Inter-American Dialogue, nos hablan al respecto.
