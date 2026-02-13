Más Información

Aumenta venta de cubrebocas y antivirales por sarampión

Desmantelan en Veracruz megarred de Huachicoleo

"Estás viendo tormenta, hijito, y no te hincas"; Ricardo Monreal le pide a su hermano Saúl desistir de la gubernatura de Zacatecas

"La instrucción es que no salga de la cárcel": Javier Duarte; acusa "tintes políticos" en su nuevo proceso penal

La UNAM amaga carreras de letras y se retracta

Captan en video a regidora de Ocotlán cargando y manoteando a mono araña; Profepa presenta denuncia penal por posesión ilegal

Estudiante apuñalado en Tláhuac; lo que se sabe del caso Jeremy, su estado de salud y qué delito investiga la Fiscalía CDMX

Despliegan fuerte operativo tras ataque a fuerzas de seguridad en Villanueva, Zacatecas; reportan bloqueos carreteros

¿Va a llevar a cabo Donald Trump un operativo militar en México, como ha amenazado, para atacar al crimen organizado? Suena como una pésima idea en casi cualquier manual de política exterior, pero cuando el presidente de Estados Unidos lo dice y lo repite, hay que tomarlo como un factor de riesgo. Mary Beth Sheridan, periodista; y Pamela Starr, investigadora asociada del Inter-American Dialogue, nos hablan al respecto.

