Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: IA, el otro enemigo de los migrantes en EU; alertan fraudes. Bastiones de la CNTE tienen más rezago escolar. Tiran construcciones junto al muro de EU. Detectan arboles enfermos y muertos en el Centro Histórico. Messi y Mbappé hacen historia en el Mundial 2026. Además, decretan home office por el mundial y tampoco habrá clases, descubre donde y cuando. Dale play y... ¡Entérate!