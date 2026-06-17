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Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: IA, el otro enemigo de los migrantes en EU; alertan fraudes. Bastiones de la CNTE tienen más rezago escolar. Tiran construcciones junto al muro de EU. Detectan arboles enfermos y muertos en el Centro Histórico. Messi y Mbappé hacen historia en el Mundial 2026. Además, decretan home office por el mundial y tampoco habrá clases, descubre donde y cuando. Dale play y... ¡Entérate!
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