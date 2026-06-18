El Mundial 2026 ya arrancó. La pelota ya está rodando y México volvió a ocupar un lugar histórico: por tercera vez es sede de una Copa del Mundo. Un Mundial siempre mueve pasiones, pero este también mueve presupuestos, vuelos, hoteles, marcas, pantallas, boletos carísimos y, por supuesto, expectativas. Y con el torneo ya en marcha, vale la pena preguntarse cómo lo están viviendo realmente los mexicanos. No desde el discurso oficial de “la gran fiesta”, sino desde la calle, la casa, las redes y el bolsillo. Christian L’eglise, directora de marca en Kantar México, nos habla al respecto.

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