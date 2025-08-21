Más Información
Identifica UNAM mejor desempeño en estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato; nueve aspirantes tuvieron 100% de aciertos en el examen
México y EU realizan "operativo espejo" para resguardar su frontera; aumentan operativos tras llegada de Trump
Silvano Aureoles no se presenta a su audiencia; FGR le imputará delitos de peculado y asociación delictuosa
"¡Traidor!", llama Lilly Téllez a Noroña por apoyar a Maduro; "la única traidora es usted", responde el morenista
Brozo y Loret ven “la destrucción del legado de López Obrador” tras polémicas de la 4T; reviven caso de “La Barredora”
Bajo investigación, policía que disparó y mató a joven tras pelea en la Ciudad de México; video se hizo viral
A tres meses del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; 13 detenidos y 5 vehículos involucrados, esto se sabe del caso
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección a la Suprema Corte pese a las irregularidades que se presentaron, principalmente el uso de los llamados 'acordeones'. ¿Cómo blindar la próxima elección judicial frente a prácticas de voto encubierto o guiado? Miguel Ángel Lara Otaola, consejero internacional del Electoral Integrity Project, nos habla al respecto.
En otros temas:
Nuevo descarrilamiento del Tren Maya reaviva polémicas por corrupción e inseguridad en el proyecto emblema de López Obrador. Trump sigue su cruzada contra la FED: exige la renuncia de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, por presunto fraude hipotecario.